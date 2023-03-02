Что случилось со звездой фильма "Она – мужчина" и как сейчас выглядит Аманда Байнс (фото)

Блестящая карьера Байнс внезапно оборвалась после одного ее заявления

Звезда романтических комедий конца 2000-х актриса Аманда Байнс была на пике популярности, но резко ушла из кино в 2010 году. Тогда девушка честно призналась, что устала от Голливуда. К слову, точно так оставили карьеру дети-актеры из фильма "Бетховен".

Чем же сейчас занимается актриса Аманда Байнс, как она изменилась за эти годы и собирается ли возвращаться к съемкам? Об этом читайте в материале "Телеграфа".

Детство Аманды Байнс

Аманда Байнс родилась в 1986 году и росла в обычной калифорнийской семье. Ее отец любил театр, поэтому поощрял все начинания дочки в этом направлении. На сцену будущая звезда ромкомов вышла в семь лет, а спустя три года получила первый опыт съемок в телесериале. В 13 лет – успешная ведущая собственного проекта "Шоу Аманды", неоднократная победительница Kids' Choice. В 2002 году – дебют в большом кино ("Большой толстый лжец").

В каких фильмах снималась Аманда Байнс

В фильмографии Аманды Байнс более 15 блестящих ролей. Наиболее известные картины с ее участием: "Чего хочет девушка", "Она – мужчина", "Любовь на острове", "Лак для волос", "Отличница легкого поведения". Эти работы принесли актрисе признание, хотя и она сетовала, что проявилась лишь в комедийном амплуа.

Почему Аманда Байнс перестала сниматься в кино

В 2010 году актриса ошарашила поклонником заявлением в соцсетях. В Twitter она написала, что быть актрисой не так уж весело, ей разонравилось сниматься, поэтому приняла решение завершить карьеру.

Несмотря на это, журналисты периодически сообщали об Аманде Байнс, правда, в негативном контексте. У девушки было полно юридических проблем. Дважды обвинялась в вождении в нетрезвом виде и наездах на пешеходов. Признавалась, что употребляла наркотики. Проблемы с психическим здоровьем и вовсе привели Байнс в стационар специализированной клиники в 2013-2014 годах. Родителям пришлось взять взрослую дочь под опеку.

Известно, что уже несколько лет Аманда Байнс состоит в отношениях с Полом Майклом. Пара даже объявляла о помолвке, но свадьба так и не состоялась. Информация о беременности актрисы, которая появлялась в медиа, оказалась ложной.

Аманда Байнс с Полом Майклом

Возвращение Аманды Байнс

Актриса пробыла под опекой девять лет вплоть до начала 2022 года. Через суда и с одобрения матери она расторгла договоренность. И, похоже, вскоре мы можем ожидать ее возвращения в актерский мир. По данным журнала People, Аманда Байнс присоединится к своим бывшим коллегам к американскому телешоу "Все это" (показано на канале Nickelodeon в 1996-2000 годах).

Фото Аманды Байнс раньше и сейчас

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