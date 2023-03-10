Укр

"Спасатели Малибу" уже не те: как выглядят звезды сериала спустя 34 года (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
3172
Главные герои сериала, какими их запомнили зрители
Главные герои сериала, какими их запомнили зрители. Фото pinterest.com

"Спасателям Малибу" уже 34 года, некоторые из них изменились до неузнаваемости

Американский телесериал "Спасатели Малибу" был хитом в 90-х, как и популярный "Беверли-Хиллз". За приключениями спасателей на лос-анджелесском пляже в Калифорнии наблюдали по всему миру. Проект даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, став самым просматриваемым телешоу с более чем 1,1 млрд зрителей.

Первая серия вышла в эфир в 1989 году. За эти 34 года главные герои "Спасателей Малибу" очень изменились. Некоторые из них, как Памела Андерсон, звезды Голливуда, о других же давно ничего не слышно. Подробнее об этом узнайте в материале "Телеграфа".

Актеры сериала "Спасатели Малибу": фото раньше и сейчас

Дэвид Хассельхофф — Митч Бьюкеннон (70 лет)

Также известен по сериалу "Рыцарь дорог". Серьезно увлекся музыкой и выпустил несколько альбомов.

Дэвид Хассельхофф раньше и сейчас
Любимцу девушек из 90-х уже 70 лет

Джереми Джексон — Хоби Бьюкеннон (42 года)

Известен скандалами сексуального характера и борьбой с наркотической зависимостью. За нанесения ножевых ранений получил тюремный срок (161 день находился за решеткой, 5 лет — условно). Сейчас занимается тренерской деятельностью.

Джереми Джексон раньше и сейчас
Из актеров в тренера

Майкл Ньюман — Майкл Ньюман (66 лет)

Реальный спасатель, который снялся в кино. Также пробовал себя в роли актера озвучки. Сейчас борется с болезнью Паркинсона.

Майкл Ньюман раньше и сейчас
Усы - на месте

Памела Андерсон — Си Джей Паркер (55 лет)

"Спасатели Малибу" навсегда закрепили за актрисой звание секс-символа в США. Активистка природоохранных движений, выступает против использования меха в модной индустрии.

Памела Андерсон раньше и сейчас
Пожалуй, самая знаменитая из "спасателей"

Грегори Алан Уильямс — Гарнер Эллерби (66 лет)

Зрители могут знать актера по еще одному сериалу — "Необходимая жестокость". Еще одна страсть актера – писательство.

Грегори Алан Уильямс раньше и сейчас
Выпустил несколько книг

Александра Пол — Стефани Холден (59 лет)

На счету актрисы десятки эпизодических ролей в фильмах и сериалах. Активно участвует в кампаниях по защите окружающей среды.

Александра Пол раньше и сейчас
Такая же стройная и улыбчивая

Майкл Бергин – Джей Ди Дариус (53 года)

Построил успешную карьеру фотомодели, в частности снимался в знаменитой черно-белой серии снимков Calvin Klein. По данным журналистов, сейчас работает агентом по недвижимости.

Майкл Бергин раньше и сейчас
Актерство позади

Дэвид Чокачи — Коди Мэдисон (55 лет)

Звезда телесериала "Клинок ведьм". Другие его роли малоизвестны широкой публике.

Дэвид Чокачи раньше и сейчас
"Спасатель" - самая известная роль актера

Дэвид Чэрвет — Мэтт Броуди (50 лет)

Помимо актерства занимался музыкой, пробовал свои силы как ведущий на телевидении. Так погрузился в вопросы строительства собственного дома, что сейчас управляет строительной компанией.

Дэвид Чэрвет раньше и сейчас
Занялся строительным бизнесом

Ясмин Блит — Кэролайн Холден (54 года)

Успешно засветилась в проекте "Детектив Нэш Бриджес". Лечилась от кокаиновой зависимости, привлекалась правоохранительными органами опять же из-за наркотиков. В последние годы в съемках не участвовала. Считалась одной из самых красивых актрис, но теперь ее едва ли можно узнать.

Ясмин Блит раньше и сейчас
Наркотики разрушили жизнь "спасательницы"

Джина Ли Нолин — Нили Кэпшоу (51 год)

Другие работы актрисы не были столь успешными, как "Спасатели Малибу". Зато Джина реализовалась в материнстве: она – мама троих детей.

Джина Ли Нолин раньше и сейчас
Осталась такой же красавицей

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась судьба актеров из аргентинского сериала "Дикий ангел". Главная героиня – Наталия Орейро – стала очень популярна, но увлеклась российским кино и даже получила гражданство.

Теги:
#Актеры #Памела Андерсон #Спасатели Малибу