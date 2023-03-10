"Спасатели Малибу" уже не те: как выглядят звезды сериала спустя 34 года (фото)
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"Спасателям Малибу" уже 34 года, некоторые из них изменились до неузнаваемости
Американский телесериал "Спасатели Малибу" был хитом в 90-х, как и популярный "Беверли-Хиллз". За приключениями спасателей на лос-анджелесском пляже в Калифорнии наблюдали по всему миру. Проект даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, став самым просматриваемым телешоу с более чем 1,1 млрд зрителей.
Первая серия вышла в эфир в 1989 году. За эти 34 года главные герои "Спасателей Малибу" очень изменились. Некоторые из них, как Памела Андерсон, звезды Голливуда, о других же давно ничего не слышно. Подробнее об этом узнайте в материале "Телеграфа".
Актеры сериала "Спасатели Малибу": фото раньше и сейчас
Дэвид Хассельхофф — Митч Бьюкеннон (70 лет)
Также известен по сериалу "Рыцарь дорог". Серьезно увлекся музыкой и выпустил несколько альбомов.
Джереми Джексон — Хоби Бьюкеннон (42 года)
Известен скандалами сексуального характера и борьбой с наркотической зависимостью. За нанесения ножевых ранений получил тюремный срок (161 день находился за решеткой, 5 лет — условно). Сейчас занимается тренерской деятельностью.
Майкл Ньюман — Майкл Ньюман (66 лет)
Реальный спасатель, который снялся в кино. Также пробовал себя в роли актера озвучки. Сейчас борется с болезнью Паркинсона.
Памела Андерсон — Си Джей Паркер (55 лет)
"Спасатели Малибу" навсегда закрепили за актрисой звание секс-символа в США. Активистка природоохранных движений, выступает против использования меха в модной индустрии.
Грегори Алан Уильямс — Гарнер Эллерби (66 лет)
Зрители могут знать актера по еще одному сериалу — "Необходимая жестокость". Еще одна страсть актера – писательство.
Александра Пол — Стефани Холден (59 лет)
На счету актрисы десятки эпизодических ролей в фильмах и сериалах. Активно участвует в кампаниях по защите окружающей среды.
Майкл Бергин – Джей Ди Дариус (53 года)
Построил успешную карьеру фотомодели, в частности снимался в знаменитой черно-белой серии снимков Calvin Klein. По данным журналистов, сейчас работает агентом по недвижимости.
Дэвид Чокачи — Коди Мэдисон (55 лет)
Звезда телесериала "Клинок ведьм". Другие его роли малоизвестны широкой публике.
Дэвид Чэрвет — Мэтт Броуди (50 лет)
Помимо актерства занимался музыкой, пробовал свои силы как ведущий на телевидении. Так погрузился в вопросы строительства собственного дома, что сейчас управляет строительной компанией.
Ясмин Блит — Кэролайн Холден (54 года)
Успешно засветилась в проекте "Детектив Нэш Бриджес". Лечилась от кокаиновой зависимости, привлекалась правоохранительными органами опять же из-за наркотиков. В последние годы в съемках не участвовала. Считалась одной из самых красивых актрис, но теперь ее едва ли можно узнать.
Джина Ли Нолин — Нили Кэпшоу (51 год)
Другие работы актрисы не были столь успешными, как "Спасатели Малибу". Зато Джина реализовалась в материнстве: она – мама троих детей.
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