"Спасатели Малибу" уже не те: как выглядят звезды сериала спустя 34 года (фото)

"Спасателям Малибу" уже 34 года, некоторые из них изменились до неузнаваемости

Американский телесериал "Спасатели Малибу" был хитом в 90-х, как и популярный "Беверли-Хиллз". За приключениями спасателей на лос-анджелесском пляже в Калифорнии наблюдали по всему миру. Проект даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, став самым просматриваемым телешоу с более чем 1,1 млрд зрителей.

Первая серия вышла в эфир в 1989 году. За эти 34 года главные герои "Спасателей Малибу" очень изменились. Некоторые из них, как Памела Андерсон, звезды Голливуда, о других же давно ничего не слышно. Подробнее об этом узнайте в материале "Телеграфа".

Актеры сериала "Спасатели Малибу": фото раньше и сейчас

Дэвид Хассельхофф — Митч Бьюкеннон (70 лет)

Также известен по сериалу "Рыцарь дорог". Серьезно увлекся музыкой и выпустил несколько альбомов.

Любимцу девушек из 90-х уже 70 лет

Джереми Джексон — Хоби Бьюкеннон (42 года)

Известен скандалами сексуального характера и борьбой с наркотической зависимостью. За нанесения ножевых ранений получил тюремный срок (161 день находился за решеткой, 5 лет — условно). Сейчас занимается тренерской деятельностью.

Из актеров в тренера

Майкл Ньюман — Майкл Ньюман (66 лет)

Реальный спасатель, который снялся в кино. Также пробовал себя в роли актера озвучки. Сейчас борется с болезнью Паркинсона.

Усы - на месте

Памела Андерсон — Си Джей Паркер (55 лет)

"Спасатели Малибу" навсегда закрепили за актрисой звание секс-символа в США. Активистка природоохранных движений, выступает против использования меха в модной индустрии.

Пожалуй, самая знаменитая из "спасателей"

Грегори Алан Уильямс — Гарнер Эллерби (66 лет)

Зрители могут знать актера по еще одному сериалу — "Необходимая жестокость". Еще одна страсть актера – писательство.

Выпустил несколько книг

Александра Пол — Стефани Холден (59 лет)

На счету актрисы десятки эпизодических ролей в фильмах и сериалах. Активно участвует в кампаниях по защите окружающей среды.

Такая же стройная и улыбчивая

Майкл Бергин – Джей Ди Дариус (53 года)

Построил успешную карьеру фотомодели, в частности снимался в знаменитой черно-белой серии снимков Calvin Klein. По данным журналистов, сейчас работает агентом по недвижимости.

Актерство позади

Дэвид Чокачи — Коди Мэдисон (55 лет)

Звезда телесериала "Клинок ведьм". Другие его роли малоизвестны широкой публике.

"Спасатель" - самая известная роль актера

Дэвид Чэрвет — Мэтт Броуди (50 лет)

Помимо актерства занимался музыкой, пробовал свои силы как ведущий на телевидении. Так погрузился в вопросы строительства собственного дома, что сейчас управляет строительной компанией.

Занялся строительным бизнесом

Ясмин Блит — Кэролайн Холден (54 года)

Успешно засветилась в проекте "Детектив Нэш Бриджес". Лечилась от кокаиновой зависимости, привлекалась правоохранительными органами опять же из-за наркотиков. В последние годы в съемках не участвовала. Считалась одной из самых красивых актрис, но теперь ее едва ли можно узнать.

Наркотики разрушили жизнь "спасательницы"

Джина Ли Нолин — Нили Кэпшоу (51 год)

Другие работы актрисы не были столь успешными, как "Спасатели Малибу". Зато Джина реализовалась в материнстве: она – мама троих детей.

Осталась такой же красавицей

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