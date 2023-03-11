Как изменилась звезда "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй и другие актёры фильма спустя 17 лет (фото)

Главная героиня стала невероятно успешной, а вот о ее киношном возлюбленном известно меньше

Один из популярных фильмов о модной индустрии — "Дьявол носит Prada" — вышел на экраны в 2006 году. Проект получил ошеломительный успех у зрителей по всему миру, не зря в нем участвовали именитая голливудская актриса Мэрил Стрип и звезда сериала "Менталист" Саймон Бейкер.

"Телеграф" рассказывает, какими были главные герои фильма на экране и как они изменились за 17 лет. Энн Хэтэуэй, кажется, лишь помолодела с годами, а вот кто-то из персонажей заметно постарел.

Американская комедийная драма "Дьявол носит Prada" снята по сюжету одноимённой книге Лорен Вайсбергер. В центре – девушка Энди, которая стажируется в престижном модном журнале. Ее шефом стала Миранда Пристли, как поговаривают критики, прототип героини — редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Как изменились актеры "Дьявол носит Prada": фото тогда и сейчас

Мэрил Стрип — Миранда Пристли (73 года)

Считается одной из величайших актрис современности, так что с ролью жесткого главреда справилась безукоризненно. "Мамма Миа!", "Железная леди", "Большая маленькая ложь": это лишь несколько примечательных работ из фильмографии Мерил Стрип. Несмотря на сногсшибательную карьеру, успела стать мамой четверых детей (а теперь и бабушкой). Ее браку с Джоном Гаммером уже 45 лет.

Миранде уже за 70

Браку актрисы 45 лет

Энн Хэтэуэй — Андреа (Энди) Сакс (40 лет)

Первую популярность актриса получила благодаря франшизе "Дневники принцессы", но именно "Дьявол носит Prada" принес ей коммерческий успех. Сейчас в фильмографии актрисы десятки известных работ, удостоенных высоких кинонаград, в том числе "Рэйчел выходит замуж", "Война невест", "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды", "Отверженные", "Стажер", "Алиса в Стране чудес". Более десяти лет замужем за Адамом Шульман, пара воспитывает двоих сыновей.

Годы не властны над красотой актрисы

Эмили Блант — Эмили (40 лет)

Добиться признания удалось и исполнительнице одной из сотрудниц журнала, несмотря на то, что это была роль второго плана. Зрители также могли видеть актрису в картинах "Дочь Гидеона", "Молодая Виктория", "Тихое место". С 2010 года состоит в браке с Джоном Красински, мама двоих дочерей.

Эмили Блант очень изменилась

Эдриан Гренье — Нейт Купер (46 лет)

Актер играл бойфренда главной героини, но более яркая роль в его карьере — Винсент Чейз в сериале "Красавцы". О своей личной жизни старается умалчивать. По данным журналистов, несколько лет в отношениях с Джордан Роммеле, вместе с девушкой спонтанно обручились в Марокко в прошлом году.

Кудри остались в прошлом

Саймон Бейкер — Кристиан Томпсон (53 года)

На счету актера много ролей, но самая заметная из них – Патрик Джейн в сериале "Менталист". У актера трое детей. Правда, брак с Ребеккой Ригг потерпел крах после почти 30 лет совместной жизни. Вокруг его новых романов с возлюбленными (которые иногда на 20 лет младше актера) ходит много слухов, но сам Бейкер на это не реагирует.

Актер заметно постарел

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