Уже давно не та блондинка-невдаха: як виглядає зараз зірка фільму "Щоденник Бріджит Джонс" (фото)

Рене Зеллвегер — щаслива володарка двох "Оскарів" та власної зірки на голлівудській Алеї слави

Прем’єра культового фільму про блондинку-невдаху, якій уже за 30, а вона досі незаміжня і має купу всіляких комплексів, відбулася у 2001 році. Проте багато хто й досі переглядає цей фільм, як і "Янголи Чарлі", який вийшов роком раніше, знову "проживаючи" при цьому всі невдачі та радості разом із головною героїнею Бріджит Джонс.

Її роль 22 роки тому виконала відома американська акторка Рене Зеллвегер, якій на сьогодні вже за 50. Її партнерами по знімальному майданчику були Г'ю Грант (Деніел Клівер), Колін Ферт (Марк Дарсі), Джим Бродбент (містер Колін Джонс), Джемма Джонс (місіс Памела Джонс) та Ширлі Гендерсон, яка зіграла Джуд. "Телеграф" вирішив показати, як змінилися усі ці актори за багато років.

Рене Зеллвегер (зіграла Бріджит Джонс)

Рене Зеллвегер у ролі Бріджит Джонс та зараз

Незабаром акторці виповниться 54 роки. Вона — власниця двох "Оскарів" і двох премій BAFTA, чотирьох премій "Золотий глобус" і трьох Премій Гільдії кіноакторів США. Також має власну зірку на голлівудській Алеї слави.

"Щоденник Бріджит Джонс" став для неї однією з найбільш вдалих картин і фактично зробив відомою на весь світ 32-річну актрису. За рік до цього вона знялася у фільмі "Я, знову я та Ірен" з Джимом Керрі в головній ролі (пара навіть була заручена у реальності), але та стрічка виявилася не настільки популярною. Також до цієї ролі Рене Зеллвегер встигла засвітитися у "Техаській різні бензопилою", фільмі "Джеррі Магуайер" та картині "Сестричка Бетті", за яку вона отримала свій перший "Золотий глобус". Проте роль Бріджит означала абсолютно новий етап у її кар’єрі — за цю роль у 2002-му її номінували на "Оскар" та присудили першу премію BAFTA.

Рене Зеллвегер змінилася за понад 20 років, але вигляд все одно має фантастичний

Свіжі фото Рене Зеллвегер

Для цієї ролі актриса набрала більш як 10 кг і влаштувалася працювати під вигаданим ім’ям у справжнє британське видавництво. До речі, пізніше їй вдалося скинути зайві кілограми, але вона знову набрала їх для другої частини картини (2004).

Ходять чутки, що зірка зробила кілька пластичних операцій, зокрема, вколола трохи ботоксу, підтягнула повіки та обличчя й видалила грудки Біша. Втім, усі ці маніпуляції актриса заперечує, запевняючи, що красивою її робить активний спосіб життя, а таблоїди даремно нав’язують жінкам стереотип про те, що стати гарною можна лише після пластичної хірургії.

В мережі переконані, що це фото свідчить про звернення зірки до послуг пластичного хірурга

Інші фільми з Рене Зеллвегер:

2002 — Чикаго

2003 — Холодна гора

2005 — Нокдаун

2006 — Міс Поттер

2008 — Кохання поза правилами

2009 — Справа №39

2009 — Замерзла з Маямі

2009 — Мій єдиний

2010 — Що, якби…

2019 — Джуді

2022 — міні-серіал "Дещо про Пем"

Г'ю Грант (заграв Деніела Клівера)

Г'ю Грант у фільмі й зараз

Зараз йому 62 роки. Знаменитий англійський актор, лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA. Знімається здебільшого у романтичних комедіях та мелодрамах, тому відомий своїм амплуа серцеїда — як у житті, так і на кіноекрані. Популярність здобув ще до зйомок у "Щоденнику Бріджит Джонс", але саме цей проєкт став однією з його найзнаменитіших робіт.

Цікаво, що свого часу йому пропонували зіграти Ґільдероя Локарта у фільмі "Гаррі Поттер і таємна кімната", але він відмовився, про що згодом дуже шкодував. Серед інших його робіт, зокрема:

2002 — Мій хлопчик

2003 — Реальна любов

2007 — З очей — геть, з чарта — геть!

2009 — Куди поділися Моргани?

2012 — Хмарний атлас

2015 — Агенти U.N.C.L.E.

2019 — Джентельмени

2020 — Знищення

Цьогоріч має з’явитися ще у двох стрічках: "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" Гая Річі та "Підземелля драконів".

Колін Ферт (зіграв Марка Дарсі)

Колін Ферт у ролі Марка Дарсі та зараз

Цьому британському актору теж 62 роки. Став знаменитим у 1995 році, зігравши містера Дарсі у телевізійній адаптації роману "Гордість та упередження". Нагороджений "Оскаром", "Золотим глобусом", двома преміями BAFTA та премією Гільдії кіноакторів США. Має власну зірку на Алеї слави у Голлівуді.

Роль адвоката Марка Дарсі у стрічці "Щоденник Бріджит Джонс" також принесла йому славу та радість: як пізніше зізнавався сам актор, йому було цікаво та весело зніматися у всіх трьох частинах фільму. До речі, у 2011 році його включили до списку сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, а пізніше представили його воскову скульптуру у лондонському Музеї мадам Тюссо.

Інші його відомі фільми:

2002 — Дівчина з перлинною сережкою

2002 — Реальна любов

2005 — Моя жахлива няня

2007 — Останній легіон

2008 — Мамма Міа!

2009 — Доріан Грей

2009 — Головна вулиця

2010 — Король говорить!

2012 — Гамбіт

2015 — Kingsman: Таємна служба

2019 — 1917

2022 — Імперія світла

Джим Бродбент (зіграв містера Коліна Джонса)

Джим Бродбент у фільмі та в житті

На сьогодні англійському актору, сценаристу та продюсеру 73 роки. Він має "Оскар", двічі лауреат премій "Золотий глобус" та BAFTA. Вважається одним із найбільш затребуваних і різнобічних акторів сучасного британського кінематографа. Він відомий своїми ролями у фільмах "Круті фараони", "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа", "Банди Нью-Йорка" та "Хмарний атлас", а також завдяки серії фільмів "Гаррі Поттер" (Горацій Слизоріг) та серіалі "Гра престолів" (архімейстер Еброз).

Його дебют в кіно відбувся у 1978-му завдяки зйомкам у фільмі "Крик" режисера Єжи Сколімовського. Довгий час грав незначні ролі. 2001 рік виявився для нього надзвичайно вдалим, адже він знявся відразу у трьох успішних фільмах: "Щоденник Бріджит Джонс", "Мулен Руж!" та "Айріс". За акторську гру в останньому Джим удостоєний премій "Оскар" і "Золотий Глобус".

Інші фільми з Джимом Бродбентом:

1999 — Доктор Хто і прокляття неминучої смерті

2003 — Золота молодь

2004 — Навколо світу за 80 днів

2005 — Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа

2007 — Коли ти востаннє бачив свого батька?

2009 — Молода Вікторія

2011 — Залізна леді

2013 — Вік-енд у Парижі

2013 — Багно

2015 — Лондонський шпигун

2016 — Легенда про Тарзана

2016 — Війна і мир

2020 — Дулітл

2021 — Хлопчик на ім’я Різдво

Джемма Джонс (зіграла місіс Памелу Джонс)

Джемма Джонс у фільмі та в житті

80-річна британська акторка, яка здобула популярність, знявшись у серіалі BBC "Кенілворт" (1967), в якому вона зіграла королеву Єлизавету I. Ще однією успішною картиною стала для неї драма "Трофеї Пойнтона" (1970). Пізніше знімалася у серії фільмів про Гаррі Поттера (виконала роль Поппі Помфрі) та грала роль матері Бріджит Джонс. З останніх її робіт можна виділити фільми "Ти зустрінеш таємничого незнайомця" (2010) та "Амоніт" (2020).

Ширлі Гендерсон (зіграла Джуд)

Ширлі Гендерсон у ролі подружки Бріджит і зараз

Цій британській акторці зараз 57 років. Найбільш відома роллю Плакси Міртл у фільмах "Гаррі Поттер і таємна кімната" (2002) і "Гаррі Поттер і Кубок вогню" (2005). До речі, на момент зйомок у першій картині їй було 36, а грала вона 13-річну школярку. Ще одним помітним фільмом для її кар’єри став "На голці" 1996 року (там вона зіграла Гейл).

Та сама Плакса Міртл із Гаррі Поттера, акторці на той момент було 36 років!

Раніше ми показували, як змінилася зірка "Диявол носить Prada" Енн Хетеуей та інші актори, які зіграли у цьому фільмі. Головна героїня стала неймовірно успішною, а ось про її кіношного коханого відомо менше.