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Ліндсі Лохан скоро стане мамою: як виглядає зірка фільму "Пастка для батьків" через 25 років (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Ліндсі Лохан
Ліндсі Лохан. Фото Getty Images

Бурхлива молодість перекреслила успішну кар’єру актриси, але Ліндсі Лохан знайшла сили повернутися на екран, та й у сімейному житті досягла успіху

Американська актриса Ліндсі Лохан із юних років знімалася в кіно. Вона виконала одну з головних ролей у гучній комедії "Круті дівчата", але першу хвилю популярності їй приніс сімейний фільм "Пастка для батьків" у 1998 році. 11-річна виконавиця блискуче впоралася одразу з двома ключовими персонажами, адже грала сестер-близнючок Хеллі й Енні.

За ці роки Ліндсі Лохан дуже змінилася. 36-річна актриса заміжня і вагітна. Хоча в якийсь момент приголомшливий успіх зірки ледь не пішов на дно через її шкідливі звички та проблеми із законом. "Телеграф" розповідає, якою була Ліндсі Лохан у фільмі "Пастка для батьків" 25 років тому і чим вона займається зараз.

Шлях до популярності для Ліндсі Лохан розпочався ще із трьох років. Батьки відвели дівчинку до модельної агенції, вона стала обличчям Calvin Klein Kids і знялася у більш ніж 100 рекламних роликах на ТБ. У 10 років — перша роль у серіалі "Інший світ". Щоправда, актриса залишила зйомки, і, як показав час, не помилилася. Із проєкту вона пішла заради діснеївської сімейної комедії "Пастка для батьків". Ця дебютна кінострічка принесла мільйони у прокаті та особисто для Ліндсі першу хвилю популярності й контракт зі студією "Дісней".

Після цього фільмографія акторки стабільно поповнювалася. На початку нульових вона знялася в десятках проєктів, у тому числі "Ідеальна іграшка", "Діти-шпигуни", "Чумова п’ятниця", "Круті дівчата", "Зірка сцени". Паралельно захоплювалася музикою та випустила два альбоми.

У 2006 році актриса зазнала провалу через несхвальну критику про комедію "Поцілунок на удачу". Після чого Лохан вирішила проявити себе у більш незалежних та серйозних картинах. Наприклад, знялася разом із Меріл Стріп у мюзиклі "Компаньйони", із Шерон Стоун у драмі "Боббі".

Проте молода зірка встигала відвідувати не лише знімальний майданчик, а й різноманітні розважальні заклади. З 2006 року у Лохан почалися проблеми з алкоголем, пізніше вона добровільно пішла на реабілітацію до клініки для наркозалежних. Кілька разів акторку заарештовували за п’яне керування, а ще копи знаходили в її кишенях кокаїн. Були повторні реабілітації, суди, три роки випробувального терміну, акторка навіть кілька днів просиділа за ґратами… Режисери не хотіли співпрацювати з акторкою, яка не може себе контролювати через наркотики та алкоголь, у чомусь сама зізналася Лохан.

Тріумфальне повернення Лінді Лохан на екрани відбулося минулого року. Вона виконала головну роль у різдвяній романтичній комедії "Незабутнє Різдво" від Netflix.

Чоловік Ліндсі Лохан та вагітність

Ліндсі Лохан мала кілька романів, у тому числі з жінкою. Однак жодні з відносин зірки не привели до весілля, поки вона не зустріла арабського фінансиста Бадера Шамаса. В 2021 році актриса заявила про заручини з коханим, 2022-му – відбулося весілля. І ось, у березні 2023 року, Лохан повідомила шанувальникам у соцмережах, що скоро стане мамою.

Зірка фільму "Пастка для батьків" Ліндсі Лохан: фото тоді й зараз

Ліндсі Лохан раніше і зараз
Ластовиння і руді локони на місці. Фото: Getty Images
Ліндсі Лохан раніше і зараз
Нині актрисі 36 років. Фото: Getty Images
Ліндсі Лохан раніше і зараз
У березні 2023-го Лохан заявила про вагітність. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, куди поділася Аманда Байнс — популярна героїня романтичних комедій, у тому числі "Вона — чоловік". Актриса дуже змінилася зовні й не знімається у кіно.

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