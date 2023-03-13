"Круті дівчата" давно виросли: якими стали зірки 00-х майже через 20 років (фото)

Ліндсі Лохан ледь не занапастила кар’єру і життя, а Аманда Сейфрід позбулася амплуа типової блондинки

Американська підліткова комедія "Круті дівчата" (Mean Girls) вийшла на екрани в 2004 році після численних правок, адже спочатку фільм вважали надто непристойним. Знята режисером Марком Уотерсом картина несподівано здобула успіх. Головні актриси — Ліндсі Лохан, Рейчел Макадамс, Лейсі Шабер, Аманда Сейфрід — прославилися та полюбилися глядачеві.

"Круті дівчата" здобули кілька нагород на MTV Movie Awards, а майбутню зірку фільму "Дружина мандрівника в часі" було названо проривом року. "Телеграф" розповідає, якими ми побачили актрис у фільмі майже 20 років тому та який вони вигляд мають зараз.

Це одна з типових американських комедій про взаємини підлітків у школі. У центрі сюжету старшокласниця Кейді Хірон. Дівчинка ніколи не ходила до школи, тому що тривалий час жила з батьками-зоологами в Африці та була на домашньому навчанні. Після вступу до навчального закладу підлітка захоплює вихор подій, адже вона опиняється в компанії наймодніших дівчаток школи, тих самих "крутих".

Як змінилися акторки фільму "Круті дівчата": фото тоді та зараз

Ліндсі Лохан — Кейді Хірон (36 років)

З юних років у кіно, на рахунку актриси чимало відомих робіт ("Божевільні перегони", "Поцілунок на удачу", "Дурнушка"). Саме після "Крутих дівчат" її назвали "королевою молодіжних фільмів". Проте алкоголь, наркотики, реабілітація, судові розгляди, в’язниця та секс-скандали перекреслили все. До радості шанувальників Ліндсі повернулася на екрани з різдвяним фільмом "Незабутнє Різдво" у 2022 році. Що стосується особистого життя, то воно теж вирувало. Лохан мала багато романів як з чоловіками, так і з жінками. Торік стала дружиною арабського бізнесмена Бадера Шамаса.

Ліндсі Лохан знову на екранах

Рейчел Макадамс — Реджіна Джордж (44 роки)

Блискуча кар’єра в Голлівуді почалася для Макадамса з ролі гидкої Реджіни з "Крутих дівчат". У фільмографії акторки десятки популярних проєктів, у тому числі "Доброго ранку", "Дружина мандрівника в часі", "Клятва", "Доктор Стрендж". У її житті було кілька службових романів, наприклад із партнером за фільмом "Щоденник пам’яті" Районом Гослінгом. Близько семи років разом зі сценаристом Джеймі Лінденом, пара виховує сина та дочку, але приховує особисте життя від публіки. Більше того, у актриси навіть немає облікового запису в Instagram.

Актриса стала однією з найуспішніших серед "крутих дівчаток"

Лейсі Шабер — Гретхен Віннерс (40 років)

"Круті дівчата", мабуть, найзначніший фільм у кар’єрі актриси. Інші роботи були не настільки відомі. Хоча минулого року, як і Ліндсі Лохан, засвітилася у головній ролі різдвяного фільму "Влаштуємо Різдво". Десять років у шлюбі з Девідом Недаром, подружжя має доньку.

Як і раніше має чудовий вигляд

Аманда Сейфрід — Карен Сміт (37 років)

У фільмі Аманді дісталося роль дурненької блондинки, але потенціал актриси значно ширший. "Мамма Міа!", "Дорогий Джон", "Велике весілля", "Листи до Джульєтти", "Час", "Елізабет Холмс" — неповний список успішних проєктів за участю Сейфрід. У 2017 році вийшла заміж за колегу за акторським цехом Томаса Садоскі, у пари є дочка і син (а ще багато домашніх тварин).

З блондинки-дурниці в серйозні ролі

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля зірок франшизи "Хроніки Нарнії". Деякі з них залишили акторство на користь іншої професії.