"Дрянные девчонки" давно выросли: какими стали звезды 00-х спустя почти 20 лет (фото)

Линдси Лохан едва не загубила карьеру и жизнь, а Аманда Сейфрид избавилась от амплуа типичной блондинки

Американская подростковая комедия "Дрянные девчонки" (Mean Girls) вышла на экраны в 2004 году после многочисленных правок, ведь изначально фильм сочли слишком непристойным. Снятая режиссёром Марком Уотерсом картина неожиданно получила успех. Главные актрисы — Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Лейси Шабер, Аманда Сейфрид – прославились и полюбились зрителю.

"Дрянные девчонки" завоевали несколько наград на MTV Movie Awards, а будущая звезда фильма "Жена путешественника во времени" была названа прорывом года. "Телеграф" рассказывает, какими мы увидели актрис в фильме почти 20 лет назад и как они выглядят сейчас.

Это одна из типичных американских комедий о взаимоотношениях подростков в школе. В центре сюжета старшеклассница Кэйди Хирон. Девочка никогда не ходила в школу, так как долгое время жила с родителями-зоологами в Африке и была на домашнем обучении. После поступления в учебное заведение подростка захватывает вихрь событий, ведь она оказывается в компании самых модных девочек школы, тех самых "дрянных".

Как изменились актрисы фильма "Дрянные девчонки": фото тогда и сейчас

Линдси Лохан — Кэйди Хирон (36 лет)

С юных лет в кино, на счету актрисы немало известных работ ("Сумасшедшие гонки", "Поцелуй на удачу", "Дурнушка"). Именно после "Дрянных девчонок" ее назвали "королевой молодежных фильмов". Однако алкоголь, наркотики, реабилитация, судебные разбирательства, тюрьма и секс-скандалы перечеркнули все. К радосте поклонников Линдси вернулась на экраны с рождественским фильмом "Незабываемое Рождество" в 2022 году. Что касается личной жизни, то она тоже бурлила. У Лохан было много романов как с мужчинами, так и с женщинами. В прошлом году стала женой арабского бизнесмена Бадера Шамаса.

Линдси Лохан снова на экранах

Рэйчел Макадамс — Реджина Джордж (44 года)

Блестящая карьера в Голливуда началась для Макадамс с роли противной Реджины из "Дрянных девчонок". В фильмографии актрисы десятки популярных проектов, в том числе "Доброе утро", "Жена путешественника во времени", "Клятва", "Доктор Стрэндж". В ее жизни было несколько служебных романов, например с партнером по фильму "Дневник памяти" Районом Гослингом. Около семи лет вместе со сценаристом Джейми Линденом, пара воспитывает сына и дочь, но скрывает личную жизнь от публики. Более того, у актрисы даже нет аккаунта в Instagram.

Актриса стала одной из самых успешных среди "дрянных девчонок"

Лейси Шабер — Гретхен Виннерс (40 лет)

"Дрянные девчонки", пожалуй, самый значимый фильм в карьере актрисы. Другие работы не были столь известны. Хотя в прошлом году, как и Линдси Лохан, засветилась в главной роли рождественского фильма "Устроим Рождество". Десять лет в браке с Дэвидом Недаром, у супругов есть дочь.

Все также потрясающе выглядит

Аманда Сейфрид — Карен Смит (37 лет)

В фильме Аманде досталось роль глупенькой блондинки, но потенциал актрисы куда более широк. "Мамма Миа!", "Дорогой Джон", "Большая свадьба", "Письма к Джульетте", "Время", "Элизабет Холмс" — неполный список успешных проектов с участием Сейфрид. В 2017 году вышла замуж за коллегу по актёрскому цеху Томаса Садоски, у пары есть дочь и сын (а еще много домашних животных).

Из блондинки-глупышки в серьезные роли

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