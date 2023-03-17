Як змінилася головна героїня "Щоденників принцеси" за 22 роки: Енн Гетевей тоді й зараз (фото)

Після образу "принцеси" кар’єра Гетевей почала набирати обертів

Диснеївська комедія "Щоденники принцеси" (The Princess Diaries) за однойменним романом Мег Кебот вийшла на екрани в 2001 році. Успішну картину режисирував Гаррі Маршалл, він же автор популярного фільму "Красуня". Головна роль дісталася на той момент ще маловідомій Енн Гетевей. Продюсерам сподобалося її "не затерте" обличчя та розкішне волосся.

За 22 роки актриса, звичайно, подорослішала, але у свої 40 років навряд чи відрізняється зовні від 19-річної Мії Термополіс (хоча грала вона 15-річного підлітка). У Google навіть є запит: "Чому Енн Гетевей не старіє?" "Телеграф" розповідає, як змінилася за ці роки актриса, в яких фільмах ще встигла знятися і що сталося в її особистому житті.

В яких фільмах знімалася Енн Гетевей

Перший досвід зйомок Гетевей відбувся в серіалі 1999 року "Будь собою". Але по-справжньому про її дебют дізнались після фільму "Щоденники принцеси". Успіх картини дозволив запустити другу частину, яка виявилася не менш популярною. Більше того, можливо, глядачі дізнаються продовження історії перетворення звичайного підлітка на принцесу, а потім і королеву. Так, минулого року журналісти повідомляли, що Disney працює над третьою частиною картини. Щоправда, невідомо, чи зніматиметься там Гетевей. Проте все може бути, адже акторка сама заявляла, що не проти триквела.

Комерційний успіх Гетевей приніс фільм "Диявол носить Prada" (2006), де вона втілила образ асистентки головної редакторки журналу мод. Крім того, глядачі могли бачити актрису в "Горбатій горі" (картина із трьома "Оскарами", на хвилиночку).

Варто зазначити, що актрисі в рівнозначній мірі вдаються комедійні та драматичні ролі. Вона блискуче виконала роль Джейн Остін в однойменному фільмі, була номінована на "Оскар" завдяки картині "Рейчел виходить заміж". Декілька престижних кінонагород їй принесла роль у мюзиклі "Знедолені" за романом Віктора Гюго.

У фільмографії зірки десятки успішних проєктів , серед яких "Аліса в Країні Чудес", "Темний лицар: Відродження легенди", "Інтерстеллар", "Вісім подруг Оушена", "Відчайдушні шахрайки". Акторка продовжує активно зніматися. Цього року має бути презентовано ромком "Ідея тебе" з Гетевей у головній ролі.

Чоловік та діти Енн Гетевей

Енн Гетевей понад десять років разом з актором та дизайнером-ювеліром Адамом Шульманом. Весілля відбулося в 2011 році. Пара виховує двох синів. Джонатан народився у березні 2016 року, а молодший син, Джек, у листопаді 2019 року. Сімейне життя актриса ретельно приховує від громадськості та не ділиться знімками малюків у соцмережах.

Енн Гетевей у фільмі "Щоденники принцеси" і зараз (фото)

Актрисі сьогодні 40 років

З роками лише покращала

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