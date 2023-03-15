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Зірка "Рятувальників Малібу" змінилася до невпізнанності: наркотики нікого не прикрашають (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Ясмін Бліт
Ясмін Бліт. Фото Getty Images

Актриса довгі роки боролася із наркотичною залежністю

Серіал "Рятувальники Малібу" був хітом у 90-х та на початку нульових. Ефектна Керолайн Холден, яку зіграла актриса Ясмін Бліт, сподобалася глядачам, як і популярна Памела Андерсон, ще одна зірка шоу. Проте наркотики зруйнували кар’єру красуні.

"Телеграф" розповідає, якою була Ясміт Бліт у серіалі "Рятувальники Малібу" 34 роки тому і який вона вигляд має у наш час. На жаль, важка залежність залишила слід на зовнішності акторки, а раніше її вважали однією з найсексуальніших жінок світу.

54-річна Ясмін Бліт родом із Нью-Йорка. Перший досвід зйомок стався, коли їй було лише 10 місяців (це була реклама дитячого шампуню). У шкільні роки вона знялася у головній ролі дитячого фільму "Гей дитинко!" Після популярність актриси наростала завдяки мильним операм "Надія Райана" й "Одне життя, щоб жити". По-справжньому Бліт стала знаменитою після участі у серіалі "Рятувальники Малібу". Багатьом глядачам вона також відома за проєктами "Детектив Неш Бріджес" і "Титани".

Акторку називали однією з головних красунь не лише США, а всього світу. Вона мала власну лінію купальників, чоловіки захоплювалися її зовнішністю, а жінки намагалися наслідувати. Проте краси й таланту виявилося замало, коли Ясмін впдодбала заборонені речовини.

Наркотична залежність Ясмін Бліт

Наркотики перекреслила кар’єру красуні-акторки. З "рятувальників" її звільнили в 1997 році, в інших проєктах з нею теж ніхто не хотів мати справу, оскільки в роботі Бліт стала нестерпною. Якось актриса зізнавалася, що могла знепритомніти під час фотосесії і не спала по п’ять днів поспіль.

В 2000 році вона почала лікування від кокаїнової залежності. Все йшло непогано, але після виходу із клініки у неї стався рецидив. Акторку затримали поліцейські за аварію: в авто знайшли кокаїн. В результаті Бліт була засуджена на два роки умовно і 100 годин громадських робіт.

На щастя, Ясмін Бліт вдалося знайти сили продовжити боротьбу із залежністю. Якось вона сказала, що свідома спроба утриматися від наркотиків — тепер частина її життя і завжди такою залишатиметься.

Проте актриса встигла зустріти своє кохання, хоч і занапастила кар’єру. Перебуваючи у реабілітаційному центрі, познайомилася із власником стриптиз-клубу Полом Серріто. Їхньому шлюбу вже понад 20 років. Дітей подружжя не має. Нині 54-річна зірка не знімається у кіно та веде потайливий спосіб життя. Лише зрідка папараці вдається сфотографувати ексактрису на прогулянці із собакою.

Ясмін Бліт і Пол Серріто
Ясмін Бліт і Пол Серріто

Ясмін Бліт із серіалу "Рятувальники Малібу": фото раніше і зараз

Ясмін Бліт раніше і зараз
Актриса набрала зайву вагу. Фото: Getty Images
Ясмін Бліт раніше і зараз
"Рятувальницю" навряд чи можна впізнати
Ясмін Бліт раніше і зараз
Ясмін Бліт давно не знімається у кіно. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що трапилося із зіркою "Дев’ять з половиною тижнів" Кім Бейсінгер. Акторка налякала фанатів пластиковим обличчям після чергової операції.

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