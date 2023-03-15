Звезда "Спасателей Малибу" изменилась до неузнаваемости: наркотики никого не красят (фото)

Актриса долгие годы боролась с наркотической зависимостью

Сериал "Спасатели Малибу" был хитом в 90-х и начале нулевых. Эффектная Кэролайн Холден, которую сыграла актриса Ясмин Блит, полюбилась зрителям, как и популярная Памела Андерсон, еще одна звезда шоу. Однако наркотики разрушили карьеру красотки.

"Телеграф" рассказывает, какой была Ясмит Блит в сериале "Спасатели Малибу" 34 года назад и как она выглядит в наше время. К сожалению, тяжелая зависимость оставила след на внешности актрисы, а ведь ранее ее считали одной из самых сексуальных женщин мира.

54-летняя Ясмин Блит родом из Нью-Йорка. Первый опыт съемок случился, когда ей было всего 10 месяцев (это была реклама детского шампуня). В школьные годы она снялась в главной роли детского фильма "Эй детка!" После популярность актрисы нарастала благодаря мыльным операм "Надежда Райана" и "Одна жизнь, чтобы жить". По-настоящему Блит стала знаменитой после участие в сериале "Спасатели Малибу". Многим зрителям она также известна по проектам "Детектив Нэш Бриджес" и "Титаны".

Актрису называли одной из главных красоток не только США, а всего мира. У нее была собственная линия купальников, мужчины восхищались ее внешностью, а женщины старались подражать. Однако красоты и таланта оказалось мало, когда Ясмин пристрастилась к запрещенным веществам.

Наркотическая зависимость Ясмин Блит

Наркотики перечеркнула карьеру красотки-актрисы. Из "спасателей" ее уволили в 1997 году, в других проектах с ней тоже никто не хотел иметь дело, так как в работе Блит стала невыносима. Как-то актриса признавалась, что могла потерять сознание во время фотосессии и не спала по пять дней подряд.

В 2000 году она начала лечение от кокаиновой зависимости. Все шло неплохо, но после выхода из клиники у нее случился рецидив. Актрису задержали полицейские за аварию: в авто нашли кокаин. В результате Блит была приговорена к двум годам условно и 100 часам общественных работ.

К счастью, Ясмин Блит удалось найти силы продолжить борьбу с зависимостью. Однажды она сказала, что сознательная попытка воздержаться от наркотиков — теперь часть ее жизни и всегда таковой будет оставаться.

Тем не менее, актриса успела встретить свою любовь, хоть и загубила карьеру. Находясь в реабилитационном центре, познакомилась с владельцем стриптиз-клуба Полом Серрито. Их браку уже более 20 лет. Детей у супругов нет. Ныне 54-летняя звезда не снимается в кино и ведет скрытный образ жизни. Лишь изредка папарацци удается сфотографировать экс-актрису на прогулке с собакой.

Ясмин Блит и Пол Серрито

Ясмин Блит из сериала "Спасатели Малибу": фото раньше и сейчас

Актриса набрала лишний вес. Фото: Getty Images

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Ясмин Блит давно не снимается в кино. Фото: Getty Images

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