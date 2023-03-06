Куда внезапно исчезла Фифи из сериала "Постучись в мою дверь": где она сейчас и как теперь выглядит (фото)

После съемок в сериале девушка перестала общаться со своей подругой Эдой — актрисы даже отписались друг от друга в соцсетях

Турецкий сериал "Постучись в мою дверь", вышедший в 2020 году, завоевал популярность и среди украинцев. И даже если вы его не видели, то все равно стопроцентно слышали о красавчике Серкане Болате и его любимой Эде Йылдыз. Оба актера стали чрезвычайно популярными после этой картины. Как и некоторые другие герои.

Свою долю славы получили, в частности, подруги Эды — пухленькая душка Мело (Элджин Афаджан), деловая Джерен (Мелиса Дёнгель) и любительница всего черного Фиген, которую в сериале чаще называли просто Фифи (Ситаре Акбаш). Смотревшие оба сезона, скорее всего, заметили, что последние две актрисы в определенный момент просто исчезли из сюжета. Конечно же, другие герои объяснили это "внезапным отъездом" лучших подруг Эды, но должно быть этому и реальное объяснение. Поэтому "Телеграф" решил рассказать, куда внезапно исчезла Фифи и чем занимается актриса сейчас.

Фифи, Мело, Джерен и Эда

Ситаре Акбаш, сыгравшая Фиген (Фифи)

Сейчас ей 34 и она достаточно известная в Турции актриса. До своей знаменитой роли Фифи в "Постучись в мою дверь" Ситаре сыграла еще в одном популярном турецком сериале "В чем вина Фатмагюль?". Также ее можно увидеть в картинах "Пятое измерение", "Мир тайн", "Улицы Стамбула" и "Ответственность". А после проекта о неземной любви Серкана и Эды она засветилась в новом фильме — вышедшем в 2021 году боевике "Рамо".

Исчезла из сериала она не по вине продюсеров. Они не меняли сюжет и не собирались прогонять актрису со съемочной площадки – решение уйти из проекта приняла сама Акбаш и распрощалась с "Постучись в мою дверь" она по собственному желанию. Причина банальна – молодая актриса решила променять один проект на другой. Ее пригласили на съемки того самого боевика "Рамо".

Ситаре Акбаш в роли Фифи (Фиген)

Всего в ее фильмографии на сегодня насчитывается 16 картин. Ситаре продолжает сниматься в кино, однако последняя ее работа увидела свет еще в 2021-м.

Кроме того, позже выяснилось, что актриса взялась еще и за музыку. У нее прекрасный голос и недавно она начала петь. Среди увлечений актрисы также верховая езда и стрельба из лука. А еще она — активная зооволонтерша и постоянно призывает людей заботиться о бездомных животных.

Личная жизнь

В 2021 году стало известно, что Ханде Эрчел (Эда) и Ситаре Акбаш прекратили общение. Причиной тому стал парень по имени Мурат Далкилич (39 лет). Он известный турецкий музыкант, режиссер и актер, а по совместительству — бывший Ханде и нынешний бойфренд Ситаре. С Ханде Эрчел они встречались около 3 лет и все считали, что их свадьба уже не за горами. Однако, как видим, в какой-то момент все изменилось.

Дружба между Ханде и Ситаре прекратилась из-за "общего" парня

Парочку "подловили" вместе во время одной из прогулок

Кстати, Мурат Далкилич уже был женат раньше – на Мерве Болугур (35 лет). Это та актриса, которая сыграла одну из султанш в "Великолепном веке", а именно Нурбану-султан, любимую Селима — рыжеволосого сына Хюррем, занявшего престол после смерти отца Султана Сулеймана.

Мурат Далкилич и Мерве Болугур пробыли в браке недолго

Еще фото Ситаре Акбаш

Раньше мы показывали, как изменился за много лет красавчик Малкочеглу Бали-бей – звезда сериала "Великолепный век". На сегодня актеру уже 38, он продолжает сниматься в кино и после своей самой знаменитой роли изменил образ.