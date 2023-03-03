Как изменился красавчик Малкочоглу Бали-бей из "Великолепного века" за много лет (фото)

Яркий красавчик — известный скандалист и нарцисс

Турецкий сериал "Великолепный век" в свое время сделал известными многие актеры. Кроме очаровательных султанш и Султана Сулеймана запомнились зрителям и пятеро красавчиков-шезхаде, а также военачальник, хранитель султанских покоев Малкочеглу Бали-бей.

Как изменился за многие годы Бурак Озчивит, сыгравший первую любовь единственной дочери Султана Михримах, где еще он снимался и чем занимается сейчас, рассказывает "Телеграф". Для этого турецкого актера "Великолепный век" стал лишь началом прекрасной карьеры.

Бурак Озчивит — Малкочеглу Бали-бей

Актер в роли Малкочеглу Бали-бея и сейчас

Этого красавца называют самым красивым мужчиной в турецком кино. В сериале молодой актер отличался яркой внешностью, а его пышные усы, отращиваемые специально для этой роли, вошли в моду и стали мечтой многих турецких мужчин.

На момент съемок ему было 26, а сейчас актеру уже 38. Он женат на турецкой актрисе Фахрие Эвджен (снималась в "Любовь похожа на тебя" и "Королек — птичка певчая"). У пары двое детей, причем младший сын родился в начале этого года. Несмотря на интересный облик, звезда славится скандальным характером и острым языком: в июле в прошлом года его приговорили к штрафу в 3,000 турецких лир за оскорбления и проклятия съемочной группы. Заметим, что у его избранницы такая же недобрая слава — она тоже часто скандалит на съемочной площадке и постоянно попадает на первые полосы таблоидов из-за своего тяжелого характера и поведения.

Его карьера начиналась с модельного бизнеса, в котором он пробыл с 2003 по 2007 год. За этот короткий промежуток Бурак успел получить звание "Лучшей модели Турции" (2003) и занять второе место на конкурсе "Лучшая модель мира". Позже актер рассказывал, что это было для него скорее хобби, чем работа.

Свекла Озчивит на конкурсе красоты

В кино пришел в 2006 году. Первая его картина – телесериал "Минус 18". Дальше были еще два не очень удачных проекта, а уже в 2008 году он получил главную роль в сериале "Семейный дом". Сердца турецких поклонниц Озчивит покорил ролью мажора Четина Атешоглу в сериале "Маленькие секреты" (2010) — франшизе американского сериала "Сплетницы". А в других странах узнаваемость ему принесли исторические сериалы "Великолепный век" (Малкочеглу Бали-бей) и "Королек — птичка певчая" (Кямран). Последний, правда, был закрыт на 30-й серии из-за низких рейтингов.

После этого у Озчивита были следующие работы:

2015 — Любовь похожа на тебя

2015-2017 — Чёрная любовь

2016-2017 — фильм "Мой брат" и "Мой брат — 2"

2018 — Жизнь отдам

2019-2022 — Основание: Осман

Во время съемок "Чёрной любви" гонорарам звезды начали завидовать другие актеры. Именно тогда он достиг вершины своей карьеры и в полной мере проявил свою истинную натуру: актера начали все чаще обвинять в высокомерном поведении. Он неохотно фотографируется и дает интервью и почти всегда неприветлив с фанатами. Не лучше ситуация, как мы уже говорили, и по отношению к съемочной группе.

Раньше мы показывали, как выглядят в жизни султанши из сериала "Великолепный век": Хюррем, Валиде Султан, Махидевран и другие. Для большинства актрис их роли в этой картине стали наиболее заметными в карьере.