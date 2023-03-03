Як змінився красунчик Малкочоглу Балі-бей з "Величного століття" за багато років (фото)

Яскравий красунчик — відомий скандаліст і нарцис

Турецький серіал "Величне століття" свого часу зробив відомими багатьох акторів. Окрім чарівних султанш та Султана Сулеймана запам’яталися глядачам і п’ятеро красунчиків-шезхаде, а також воєначальник, охоронець султанських покоїв Малкочоглу Балі-бей.

Як змінився за багато років Бурак Озчівіт, який зіграв першу любов єдиної доньки Султана Міхрімах, де ще він знімався і чим займається зараз, розповідає "Телеграф". Для цього турецького актора "Величне століття" стало лише початком прекрасної кар’єри.

Бурак Озчівіт — Малкочоглу Балі-бей

Актор в ролі Малкочоглу Балі-бея та зараз

Цього красеня називають найгарнішим чоловіком у турецькому кіно. В серіалі молодий актор вирізнявся яскравою зовнішністю, а його пишні вуса, відрощувані спеціально для цієї ролі, увійшли в моду і стали мрією багатьох турецьких чоловіків.

На момент зйомок йому було 26, а зараз актору вже 38. Він одружений на турецькій акторці Фахріє Евджен (знімалася у "Кохання схоже на тебе" та "Корольок — пташка співоча"). У пари — двоє дітей, причому молодший син народився на початку цього року. Попри цікаву зовнішність, зірка славиться скандальним характером і гострим язиком: у липні торік його засудили до штрафу в 3,000 турецьких лір за образи та прокльони знімальної групи. Зауважимо, що в його обраниці така ж недобра слава — вона теж часто скандалить на знімальному майданчику і постійно потрапляє на перші шпальти таблоїдів через свій важкий характер та поведінку.

Його кар’єра починалася з модельного бізнесу, у якому він пробув з 2003 по 2007 роки. За цей короткий проміжок Бурак встиг отримати звання "Найкращої моделі Туреччини" (2003) і зайняти друге місце на конкурсі "Найкраща модель світу". Пізніше актор розповідав, що це було для нього скоріше хобі, аніж робота.

Бурак Озчівіт на конкурсі краси

В кіно прийшов у 2006-му. Перша його картина — телесеріал "Мінус 18". Далі були ще два не дуже вдалі проєкти, а вже у 2008 році він отримав головну роль у серіалі "Батьківський дім". Серця турецьких шанувальниць Озчивіт підкорив роллю мажора Четіна Атешоглу у серіалі "Маленькі таємниці. Секрети Стамбула" (2010) — франшизі американського серіалу "Пліткарки". А в інших країнах впізнаваність йому принесли історичні серіали "Величне століття" (Малкочоглу Балі бей) та "Корольок — пташка співоча" (Кямран). Останній, щоправда, був закритий на 30-ій серії через низькі рейтинги.

Після цього в Озчивіта були такі роботи:

2015 — Любов схожа на тебе

2015-2017 — Нескінченне кохання

2016-2017 — фільм "Брат мій" та "Брат мій — 2"

2018 — Самопожертва

2019-2022 — Заснування: Осман

Під час зйомок "Нескінченного кохання" гонорарам зірки почали заздрити інші актори. Саме тоді він досягнув вершини своєї кар’єри і сповна проявив свою справжню натуру: актора почали все частіше звинувачували в зарозумілій поведінці. Він неохоче фотографується і дає інтерв'ю й майже завжди непривітний із фанатами. Не краща ситуація, як ми вже казали, і з відношенням до знімальної групи.

Раніше ми показували, як виглядають у житті султанші з серіалу "Величне століття": Хюррем, Валіде Султан, Махідевран та інші. Для більшості актрис їхні ролі у цій картині стали найбільш помітними у кар’єрі.