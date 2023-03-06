Куди раптово зникла Фіфі з серіалу "Постукай у мої двері": де вона зараз і як тепер виглядає (фото)

Після зйомок у серіалі дівчина перестала спілкуватися зі своєю "подругою" Едою — актриси навіть відписалися одна від одної у соцмережах

Турецький серіал "Постукай у мої двері", який вийшов у 2020 році, завоював популярність і серед українців. І навіть якщо ви його не бачили, то все одно стовідсотково чули про красунчика Серкана Болата та його кохану Еду Йилдиз. Обоє акторів стали надзвичайно популярними після цієї картини. Як і деякі інші герої.

Свою частку слави здобули, зокрема, подруги Еди — пухкенька душка Мело (Елджін Афаджан), ділова Джерен (Меліса Дьонгель) та любителька усього чорного Фіген, яку в серіалі частіше називали просто Фіфі (Сітаре Акбаш). Той, хто дивився обидва сезони, скоріше всього, зауважив, що останні дві акторки у певний момент просто зникли з сюжету. Звісно, інші герої пояснили це "раптовим від’їздом" кращих подруг Еди, але ж мало бути цьому і реальне пояснення. Тому "Телеграф" вирішив розповісти, куди раптово зникла Фіфі й чим зараз займається актриса.

Фіфі, Мело, Джерен та Еда

Сітаре Акбаш, яка зіграла Фіген (Фіфі)

Зараз їй 34 і вона — досить відома у Туреччині акторка. До своєї знаменитої ролі Фіфі у "Постукай в мої двері" Сітаре зіграла у ще одному популярному турецькому серіалі "В чому вина Фатмагюль?". Також її можна побачити у картинах "П’ятий вимір", "Світ таємниць", "Вулиці Стамбула" та "Відповідальність". А після проєкту про неземне кохання Серкана та Еди засвітилася у новому фільмі — бойовику "Рамо", що вийшов у 2021 році.

Зникла з серіалу вона не з вини продюсерів. Вони не змінювали сюжет і не збиралися проганяти актрису зі знімального майданчика — рішення піти з проєкту прийняла сама Акбаш і розпрощалася з "Постукай у мої двері" вона за власним бажанням. Причина банальна — молода актриса вирішила проміняти один проєкт на інший. Її запросили на зйомки того самого бойовика "Рамо".

Сітаре Акбаш у ролі Фіфі (Фіген)

Загалом у її фільмографії на сьогодні налічується 16 картин. Сітаре продовжує зніматися у кіно, однак остання її робота побачила світ ще в 2021-му.

Крім того, пізніше з’ясувалося, що акторка ще й взялася за музику. Вона має чудовий голос і нещодавно почала співати. Також серед захоплень актриси — верхова їзда та стрільба з лука. Вона — активна зооволонтерка і постійно закликає людей піклуватися про бездомних тварин.

Особисте життя

У 2021 році стало відомо, що Ханде Ерчел (Еда) та Сітаре Акбаш припинили спілкування. Причиною цього став хлопець на ім’я Мурат Далкилич (39 років). Він — відомий турецький музикант, режисер та актор, а за сумісництвом — колишній Ханде і нинішній бойфренд Сітаре. З Ханде Ерчел вони зустрічалися близько 3 років і всі вважали, що їхнє весілля вже не за горами. Однак, як бачимо, в певний момент все змінилося.

Дружба між Ханде та Сітаре скінчилася через "спільного" хлопця

Парочку "підловили" разом під час однієї з прогулянок

До речі, Мурат Далкилич вже був одружений раніше — на Мерве Болугур (35 років). Це та акторка, яка зіграла одну із султанш у "Величному столітті", а саме Нурбану-султан, кохану Селіма — рудоволосого сина Хюррем, який зайняв престол після смерті батька Султана Сулеймана.

Мурат Далкилич та Мерве Болугур пробули у шлюбі недовго

Ще фото Сітаре Акбаш

Раніше ми показували, як змінився за багато років красунчик Малкочоглу Балі-бей — зірка серіалу "Величне століття". На сьогодні актору вже 38, він продовжує зніматися у кіно і після своєї найзнаменитішої ролі таки змінив образ.