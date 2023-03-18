Ви його не впізнаєте: як виглядає зараз зірка фільму "Татові знову 17" (фото)

Актор не тільки зробив операцію на обличчі, а й змінив свій імідж

Американська кінокомедія про спроби виправити помилки минулого — один із найспішніших фільмів 2009 року. У прокаті стрічка зібрала майже 140 млн доларів при бюджеті приблизно у 20 млн. Того ж року, до речі, світ побачила ще одна цікава картина про подорожі у часі — "Дружина мандрівника в часі".

Головну роль у фільмі "Татові знову 17" виконав американський актор та співак Зак Ефрон. На сьогодні йому 35 років і ми покажемо, як змінився за останні 14 років зірка цього кіношного шедевра свого часу. Більшість глядачів навряд чи зможуть впізнати актора зараз, адже він кардинально змінив свій імідж та зробив операцію на обличчі.

Зак Ефрон: як виглядає зараз актор, його фільмографія

Зак Ефрон у фільмі "Татові знову 17" та зараз

З самого дитинства з’являвся у театральних постановках своєї школи, а згодом вирішив зайнятися ще й співом і почав брати уроки вокалу. А от його акторська кар’єра на телебаченні стартувала у 2002 році — з серіалу "Світляк". На той момент Заку було 15. У наступні два роки він знімався у серіалах "Захисник" і "Швидка допомога". Крім того, у 2004-му молодий талановитий актор отримав невелику роль у серіалі "Вічне літо", яку згодом вирішили розширити і зробити однією з провідних.

Поворотним у житті Зака Ефрона став 2005 рік: саме тоді Disney Channel влаштував кастинг для нового фільму "Класний мюзикл". У ньому актор отримав роль зірки баскетболу — Троя Болтона. Він мав танцювати і співати, але на той момент Заку було всього 18 і його голос продовжував ламатися, тож було вирішено змішати його з голосом співака та актора Дрю Сілі. Вже наступного року стрічка вийшла в прокат і стала справжнім суперхітом. Після неї були ще дві частини і в обох, звісно ж, знімався Зак. Більш того, він поставив творцям фільму умову, що співатиме сам, а не з "перемішуванням" його голосу з чиїмось іншим. Вони погодились на це і не прогадали: саундтрек до фільму став найбільш продаваним диском 2007 року. Актору навіть запропонували записати власний альбом, але він відмовився, бо хотів насамперед зніматися у кіно, а не співати.

Ще однією популярною роботою Зака Ейфрона був фільм-адаптація Бродвейського мюзиклу "Лак для волосся". Ця картина теж додала йому популярності. А далі було все більше і більше пропозицій:

2008 — Я та Орсон Веллс

2009 — Татові знову 17

2012 — За будь-яку ціну

2012 — Щасливчик

2012 — Газетяр

2013 — Паркленд

2014 — Сусіди

2014 — Ця незручна мить

2015 — 128 ударів серця

2016 — Хтивий дідусь

2016 — Сусіди 2

2017 — Рятувальники Малібу (кінокомедія)

2017 — Найвеличніший шоумен

2019 — Гарний, поганий, злий

2019 — Пустопляс

2022 — Палійка

2022 — Пиво зі смаком дружби

У 2023 році має вийти художній фільм "Залізний кіготь" з Ефроном у головній ролі. Картина заснована на біографії професійного рестлера Кевіна фон Еріха та його сім'ї.

Кілька років тому почали ходити чутки, що актор зробив пластику після травми обличчя, отриманої під час тренування. Як заявляє сам актор, це двічі неправда: після травми він був змушений зробити не пластику, а спеціальну стоматологічну операцію, а ще — займатися фізіотерапією, щоб усі м’язи обличчя працювали однаково добре; крім того, травму він дістав не на тренуванні, а вдома, просто дуже невдало послизнувшись. В інтерв’ю Mens Health він розповів, що вдарився підборіддям об гранітний куток фонтану і втратив свідомість, а коли прокинувся, то відчув, що підборіддя наче звисало з його обличчя.

Раніше ми проказували, як змінився красунчик Малкочоглу Балі-бей з "Величного століття" за багато років. Виявляється, він запровадив у Туреччині моду на вуса, як у його героя з серіалу. Але сам згодом трохи змінив імідж.