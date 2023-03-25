Екранне кохання Тома Круза важко впізнати: що трапилося із зіркою "Топ Ган" Келлі Макгілліс через 37 років (фото)

Життя Келлі Макгілліс склалося не так щасливо, як у Тома Круза

Американський фільм "Топ Ган", також відомий як "Кращий стрілець" (англ. Top Gun) вийшов на екрани в 1986 році. Картина стала успішною й отримала чотири номінації на премію "Оскар". І хоча це не мелодрама, любовна лінія не залишила глядачів байдужими, як і екшн-складова. Військово-морський пілот Піт "Меверік" Мітчелл та його інструкторка Шарлотта "Чарлі" Блеквуд вважалися однією з найкрасивіших екранних пар.

З моменту прем’єри першої частини минуло 37 років. За ці роки виконавці головних ролей Том Круз та Келлі Макгілліс дуже змінилися. І якщо актор продовжує збирати компліменти, його екранну партнерку впізнати зможуть не всі.

Том Круз у свої 60 років прославився на весь світ, тричі отримав нагороду "Золотий Глобус", чотири рази номінувався на "Оскар" та знявся у багатьох суперуспішних проектах. Після "Ризикованого бізнесу" та "Легенди" картина "Топ Ган" закріпила його статус зірки. Вершиною його акторської кар’єри вважають "Магнолію", а якщо говорити про найбільш касову картину за участю актора, то, ймовірно, це "Місія нездійсненна".

Тричі був одружений (перша дружина Мімі Роджерс, друга – відома актриса Ніколь Кідман, третя – Кеті Холмс). У Тома Круза троє дітей (двоє прийомні). Був у відносинах зі своєю колегою Хейлі Етвелл, але пара розлучилася, не витримавши зайвої уваги з боку громадськості. Шанувальники продовжують вважати Тома Круза одним із найкрасивіших акторів сучасності. Але також деякі припускають, що зірка вдається до послуг косметологів, а може й пластичних хірургів.

Том Круз: фото раніше і зараз

Тому Крузу 60. Фото: Getty Images

"Топ Ган" — один із головних проєктів у кар’єрі актриси Келлі Макгілліс, яка минулого року відсвяткувала 65-річчя. Також вона відома глядачам з фільмів "Свідок" (він приніс їй номінацію на "Золотий глобус") та "Обвинувачені". Актриса двічі була одружена, народила двох дочок у другому шлюбі. Пізніше вона мала громадянський шлюб із подругою, але вони теж розлучилися. У житті Макгілліс був жахливий епізод: в 1982 році до її будинку вдерлися незнайомці та зґвалтували.

Кар’єра актриси останніми роками зійшла нанівець, у продовження "Топ Ган" її теж не запрошували. Макгілліс в одному з інтерв’ю зізнавалася, що причина її відсутності на зйомках – вік та зовнішність. "Я стара, товста і вигляд маю відповідний": казала актриса.

Келлі Макгілліс: фото тоді й зараз

Актриса дуже змінилася

Не всі фани впізнають інструкторку "Чарлі". Фото: Getty Images

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