Куди поділася зірка серіалу "Ліззі Макгвайр" і чим зараз займається Хіларі Дафф (фото)

Хіларі Дафф не лише знімається у серіалах, а й співає, а ще встигла стати тричі мамою

Популярному американському серіалу "Ліззі Макгвайр" вже понад 20 років, адже першу серію на екрани випустили в 2001 році. Історія про будні звичайної школярки підкорила глядачів. Пізніше про героїню випустили книгу та фільм, за її подобою навіть робили ляльки. Діснеївський проєкт приніс успіх на той момент маловідомій 13-річній Хіларі Дафф. Акторка стала кумиром підлітків нульових, як і Аманда Байнс.

Хіларі Дафф продовжує зніматися в кіно, а ще збудувала непогану кар’єру співачки. "Телеграф" розповідає, якою побачили актрису фанати "Ліззі Макгвайр" і як 35-річна зірка виглядає зараз.

У яких фільмах знімалася Хіларі Дафф

Сім’я Хіларі Дафф змалку розвивала в дівчинці інтерес до театрального мистецтва, а пізніше її почали показувати на кастингах для ТВ-реклами. З 10 років маленька Хіларі поринула у знімальний процес, фільм "Збирач душ" (1999) приніс її першу нагороду як для "Молодої актриси". Після цього відбувся проєкт на Disney Channel "Ліззі Макгвайр" — злітна смуга для кар’єри Дафф. З цього моменту вона з’являлася у головних ролях, у тому числі у фільмах "Агент Коді Бенкс", "Оптом дешевше", "Історія Попелюшки". Також глядачам можуть бути відомі такі картини з акторкою, як "Гра по-великому", "Запасне скло", "Грета", "Юна".

Паралельно розпочалося захоплення Дафф музикою, у її дискографії п’ять альбомів. Найбільш відомі композиції: What Dreams Are Made Of, With Love, Reach Out.

Чоловік та діти Хіларі Дафф

Зірки двічі була одружена. Відносини з гравцем НХЛ Майком Комрі не склалися, хоча у пари народився син Лука Круз Комрі у 2012 році. У грудні 2019 року Дафф зіграла весілля з музикантом Меттью Комою після двох років роману. Пара виховує двох дочок Бенкс Вайолет Бейр (народилася у жовтні 2018 року) та Мей Джеймс Бейр (у березня 2021 року). Періодично актриса ділиться знімками із чоловіком та дітьми у своїх соціальних мережах.

Дафф бореться за права тварин, бере участь у різних благодійних кампаніях, пов’язаних із постраждалими від стихійних лих та дітьми. До речі, актриса підтримала Україну після російського повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Хіларі Дафф у серіалі "Ліззі Макгвайр": фото акторки раніше і зараз

Актриса мало змінилася

Зараз "Ліззі" 35 років

Цю посмішку обожнюють фани Дафф

