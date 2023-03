Куда подевалась звезда сериала "Лиззи Магуайер" и чем сейчас занимается Хилари Дафф (фото)

Хилари Дафф не только снимается в сериалах, но и поет, а еще успела стать трижды мамой

Популярному американскому сериалу "Лиззи Магуайер" уже больше 20 лет, ведь первая серия на экраны была выпущена в 2001 году. История о буднях обычной школьницы покорила зрителей. Позже о героине выпустили книгу и фильм, по ее подобию даже делали куклы. Диснеевский проект принес успех на той момент малоизвестной 13-летеней Хилари Дафф. Актриса стала кумиром подростков нулевых, как и Аманда Байнс.

Хилари Дафф продолжает сниматься в кино, а еще построила неплохую карьеру певицы. "Телеграф" рассказывает, какой увидели актрису фанаты "Лиззи Магуайер" и как 35-летняя звезда выглядит сейчас.

В каких фильмах снималась Хилари Дафф

Семья Хилари Дафф с детства развивала в девочке интерес к театральному искусству, а позже ее начали показывать на кастингах для ТВ-рекламы. С 10 лет маленькая Хилари окунулась в съемочный процесс, фильм "Собиратель душ" (1999 год) принес ее первую награду как для "Молодой актрисы". После случился проект на Disney Channel "Лиззи Магуайер" — взлетная полоса для карьеры Дафф. С этого момента она появлялась в главных ролях, в том числе в фильмах "Агент Коди Бэнкс", "Оптом дешевле", "История Золушки". Также зрителям могут быть известны такие картины с актрисой, как "Игра по-крупному", "Запасное стекло", "Грета", "Юная".

Параллельно началось увлечение Дафф музыкой, в ее дискографии пять альбомов. Наиболее известные композиции: What Dreams Are Made Of, With Love, Reach Out.

Муж и дети Хилари Дафф

Звезды дважды была замужем. Отношения с игроком НХЛ Майком Комри не сложились, хотя у пары родился сын Лука Круз Комри в 2012 году. В декабре 2019 года Дафф сыграла свадьбу с музыкантом Мэттью Комой после двух лет романа. Пара воспитывает двоих дочерей Бэнкс Вайолет Бэйр (родилась в октябре 2018 года) и Мэй Джеймс Бэйр (в марта 2021 года). Периодически актриса делится снимками с мужем и детьми в своих социальных сетях.

Дафф борется за права животных, учавствует в различных благотворительных кампаниях, связанных с пострадавшими от стихийных бедствий и детьми. К слову, актриса поддержала Украину после российского полномасштабного вторжения в 2022 году.

Хилари Дафф в сериале "Лиззи Магуайер": фото актрисы раньше и сейчас

Актриса мало изменилась

Сейчас "Лиззи" 35 лет

Эту улыбку обожают фаны Дафф

