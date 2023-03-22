Джеймс Бонд вже не той: чим займається і який вигляд має Пірс Броснан через 28 років (фото)

Актор активно ділиться подробицями свого життя у соцмережах

Актор Пірс Броснан, який засвітився у популярній комедії "Місії Даутфайр", для більшості глядачів завжди асоціюватиметься з легендарним Джеймсом Бондом з однойменної кінофраншизи. Актор виконав головну роль у чотирьох фільмах і вважається найкращим у цьому образі після Шона Коннері (перший "агент 007").

З часів першого "Джеймса Бонда" із Броснаном минуло 28 років. "Телеграф" розповідає, як за ці роки змінився Пірс Броснан і чим зараз займається 69-річний актор.

Ірландський актор та продюсер Пірс Броснан у травні відзначатиме 70-річчя. У його фільмографії є чимало успішних робіт. Починав із детективних серіалів і був маловідомим, доки не потрапив у бондіану. Саме Джеймс Бонд — найголовніша роль в кар’єрі актора. Глядачі бачать зірку у чотирьох частинах франшизи:

"Золоте око" (1995),

"Завтра не помре ніколи" (1997),

"І цілого світу мало" (1999),

"Помри, але не зараз" (2002).

Крім того, Броснана двічі номінували на здобуття премії "Золотий Глобус": за роль у серіалі "Ненсі Астор" та фільмі "Матадор". А ось його гру у мюзиклі "Мамма міа!" визнали найгіршою, за що акторові вручили премію "Золота малина".

Особисте життя Пірса Броснана: дружини та діти

Актор вважається зразковим сім’янином, хоч і був одружений не один раз. Так, у 1980 році Пірс Броснан взяв за дружину Кассандру Харріс, усиновив її двох дітей, а також у шлюбі народився їхній спільний син Шон Броснан (зараз йому 39 років, зірка фільму "Вторгнення ззовні", у нього двоє дітей). На жаль, дружини Кассандри не стало в 1991 році. Причина смерті – онкологічного захворювання. Усиновлена актором дочка Шарлотта, на превеликий жаль, теж померла через рак яєчників, як і її мама. Хоча і жінка встигла подарувати зірковому дідусеві двох онуків.

Через кілька років Броснан зустрів нове кохання. І ось уже понад 20 років він одружений з Кілі Шей Сміт, ще сім років стосунків у них було до весілля. У пари двоє синів — Ділан Томас (26 років) та Періс Бекетт (22 роки). До речі, актор активно ділиться знімками з коханою дружиною, дітьми та онуками у своїх соцмережах.

Джеймс Бонд Пірс Броснан: фото раніше і зараз

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