Де зараз зірка "Пам'ятної прогулянки": який вигляд має Менді Мур та інші актори фільму через 20 років (фото)

Головна героїня Менді Мур стала успішною актрисою, співачкою та мамою

Американська мелодрама "Пам'ятна прогулянка" (A Walk to Remember) вийшла на екрани в 2002 році. Фільм за сюжетом однойменного роману Ніколаса Спаркса мав успіх у прокаті та отримав кілька нагород. Для виконавиці головної ролі Менді Мур цей проєкт став проривом у кар’єрі, напередодні вона лише засвітилася у "Щоденниках принцеси".

"Телеграф" розповідає, як змінилися через 21 рік головні герої картини "Пам'ятна прогулянка" Менді Мур, Шейн Вест і Пітер Койоті. Екранні закохані давно подорослішали і для деяких шанувальників можуть здатися невпізнанними.

Про що фільм "Пам'ятна прогулянка"

Сюжет зав’язаний на історії кохання двох підлітків, на перший погляд, абсолютно різних – кумира школярок, лідера модної тусовки Лендона Картера та доньки священика, старанної учениці Джеймі Салліван. Підлітки проходять різні перипетії та одружуються, незважаючи на захворювання на рак головної героїні. На жаль, кінець фільму трагічний.

Менді Мур — Джеймі Салліван (38 років)

Мелодрама за романом Спаркса стала однією з найуспішніших у фільмографії актриси. Після цього вона знялася в десятках проєктах, у тому числі "Врятована!", "Американська мрія", "Це ми" (за що отримала дві премії Гільдії кіноакторів США). Менді Мур серйозно займається музикою весь цей час. На її рахунку вже вісім альбомів, зокрема In Real Life, випущений минулого року. Перший шлюб зірки з музикантом Райаном Адамсом зазнав краху. Вдруге вона вийшла заміж за іншого музиканта Тейлора Голдсміта. Пара у шлюбі з 2018 року і виховує двох синів.

Подорослішала та змінилася. Фото: Getty Images

Шейн Вест — Лендон Картер (44 роки)

Кар’єра Веста розвивалася не так швидко, як у його екранної коханої. Найбільш відомі проєкти за його участю (не включаючи згаданої мелодрами): телесеріали "Знову і знову", "Швидка допомога" та "Микита". Як і Мур, займається музикою до цього дня, є фронтменом групи Jonny Was. У житті актора траплялося багато романів з актрисами та моделями, але жодні стосунки не привели до весілля.

Лендона навряд чи можна впізнати

Пітер Койоті — Преподобний Салліван (81 рік)

Крім акторства захоплений письменством і театром. А ще голос актора звучав на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2002 та першої презентації iPad. У фільмографії актора вже було чимало ролей до "Пам'ятної прогулянки", загалом він знявся у понад 120 проєктах. Серед них "Гіркий місяць", "Кіка", Bon Voyage. Був тричі одружений, має доньку.

Пітеру Койоті вже за 80 років

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