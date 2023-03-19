Где сейчас звезда "Спеши любить": как выглядит Мэнди Мур и другие актеры фильма спустя 20 лет (фото)

Главная героиня Мэнди Мур стала успешной актрисой, певицей и мамой

Американская мелодрама "Спеши любить" (A Walk to Remember) вышла на экраны в 2002 году. Фильм по сюжету одноимённого романа Николаса Спаркса имел успех в прокате и получил несколько наград. Для исполнительницы главной роли Мэнди Мур этот проект стал прорывом в карьере, накануне она лишь засветилась в "Дневниках принцессы".

"Телеграф" рассказывает, как изменились спустя 21 год главные герои картины "Спеши любить" Мэнди Мур, Шейн Уэст и Питер Койоти. Экранные влюбленные давно повзрослели и для некоторых поклонников могут показаться неузнаваемыми.

О чем фильм "Спеши любить"

Сюжет завязан на истории любви двух подростков, на первый взгляд, совершенно разных – кумира школьниц, лидера модной тусовки Лэндона Картера и дочки священника, прилежной ученице Джейми Салливан. Подростки проходят разные перипетии и женятся, несмотря на заболевание раком главной героини. К сожалению, конец фильма трагичен.

Мэнди Мур — Джейми Салливан (38 лет)

Мелодрама по роману Спаркса стала одной из самых успешных в фильмографии актрисы. После этого она снялась в десятках проектах, в том числе "Спасённая!", "Американская мечта", "Это мы" (за что удостоилась двух премий Гильдии киноактёров США). Мэнди Мур серьезно занимается музыкой все это время. На ее счету уже восемь альбомов, в том числе In Real Life, выпущенный в прошлом году. Первый брак звезды с музыкантом Райаном Адамсом потерпел крах. Второй раз она вышла замуж за другого музыканта — Тейлором Голдсмитом. Пара в браке с 2018 года и воспитывает двоих сыновей.

Повзрослела и изменилась. Фото: Getty Images

Шейн Уэст — Лэндон Картер (44 года)

Карьера Уэста развивалась не так стремительно, как у его экранной возлюбленной. Наиболее известные проекты с его участием (не включая упомянутой мелодрамы): телесериалы "Опять и снова", "Скорая помощь" и "Никита". Как и Мур, занимается музыкой по сей день, является фронтменом группы Jonny Was. В жизни актера случалось много романов с актрисами и моделями, но ни одни отношения не привели к свадьбе.

Лэндона едва ли можно узнать

Питер Койоти — Преподобный Салливан (81 год)

Помимо актерства увлечен писательством и театром. А еще голос актера звучал на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2002 и первой презентации iPad. В фильмографии актера уже было немало ролей до "Спеши любить", всего он снялся в более 120 проектах. В их числе "Горькая луна", "Кика", Bon Voyage. Был трижды женат, у актера есть дочь.

Питеру Койоти уже за 80 лет

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