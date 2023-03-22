Джеймс Бонд уже не тот: чем занимается и как выглядит Пирс Броснан спустя 28 лет (фото)

Актер активно делится подробностями своей жизни в соцсетях

Актер Пирс Броснан, который засветился в популярной комедии "Миссии Даутфайр", для большинства зрителей всегда будет ассоциироваться с легендарным Джеймсом Бондом из одноименной кинофраншизы. Актер исполнил главную роль в четырех фильмах и считается лучшим в этом образе после Шона Коннери (первый "агент 007").

Со времен первого "Джеймса Бонда" с Броснаном прошло 28 лет. "Телеграф" рассказывает, как за эти годы изменился Пирс Броснан и чем сейчас занимается 69-летний актер.

Ирландский актёр и продюсер Пирс Броснан в мае будет отмечать 70-летие. В его фильмографии немало успешных работ. Начинал с детективным сериалов и был малоизвестным, пока не попал в бондиану. Именно Джеймс Бонд — самая главная роль в карьере актера. Зрители видят звезду в четырёх частях франшизы:

"Золотой глаз" (1995),

"Завтра не умрёт никогда" (1997),

"И целого мира мало" (1999),

"Умри, но не сейчас" (2002).

Кроме того, Броснана дважды номинировали на получение премии "Золотой Глобус": за роль в сериале "Нэнси Астор" и фильме "Матадор". А вот его игру в мюзикле "Мамма миа!" признали худшей, за что актеру вручили премию "Золотая малина".

Личная жизнь Пирса Броснана: жены и дети

Актер считается образцовым семьянином, хотя и был женат не единожды. Так, в 1980 году Пирс Броснан взял в жены Кассандру Харрис, усыновил ее двоих детей, а также в браке родился их общий сын Шон Броснан (сейчас ему 39 лет, звезда фильма "Вторжение извне", у него двое детей). К сожалению, супруги Кассандры не стало в 1991 году. Причина смерти – онкологического заболевание. Усыновлённая актером дочь Шарлотта, к большому прискорбию, тоже умерла из-за рака яичников, как и ее мама. Хотя и женщина успела подарить звездному дедушке двоих внуков.

Спустя несколько лет Броснан встретил новую любовь. И вот уже более 20 лет он женат на Кили Шэй Смит, еще семь лет отношений у них было до свадьбы. У пары двое сыновей — Дилан Томас (26 лет) и Пэрис Бекетт (22 года). К слову, актер активно делится снимками с любимой женой, детьми и внуками в своих соцсетях.

Джеймс Бонд Пирс Броснан: фото раньше и сейчас

Актер полностью седой

Роль Джеймса Бонда сделала Броснана известным

В мае Броснан отметит 70-летие

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились звезды фильма "Терминатор". Майкл Бин, Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон прославились благодаря этой картине на весь мир.