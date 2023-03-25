Різ Візерспун розлучається з чоловіком після 12 років шлюбу

47-річна знаменитість засмутила своїх шанувальників

Після скандального розлучення Шакіри та Жерара Піке, у 2023 році оголосила про своє розлучення з агентом по роботі з талантами Джимом Тотом 47-річна американська актриса Різ Візерспун.

Про рішення подружжя Різ заявила у п’ятницю, 24 березня, на своїй сторінці в Інстаграмі. За словами актриси, це рішення не було простим, адже у шлюбі з Тотом вони прожили 12 років.

"Ми провели так багато прекрасних років разом і рухаємося вперед з любов’ю, добротою та обопільною повагою до всього, що ми створили разом. Поки ми проходимо через цей наступний розділ, наш спільний пріоритет — це наш син і вся наша родина", — написала зірка "Блондинки у законі".

Що відомо про особисте життя Різ Візерспун

Для актриси шлюб із Джимом Тотом — другий. Пара одружилася 26 березня 2011 року і тепер виховує спільного сина Теннессі Джеймса, якому зараз 10 років. Також Візерспун є матір’ю 23-річної доньки Ави та 19-річного сина Дікона, які з’явилися у першому шлюбі актриси з актором Райаном Філіпом.

Різ Візерспун з Джимом Тотом і дітьми від першого шлюбу — Авою та Діконом. Фото Getty Images

Нагадаємо, що американська комедія "Блондинка в законі" з Різ Візерспун у головній ролі вийшла на екрани у 2001 році. Раніше ми розповідали, як за 20 років змінилися головні актори знаменитої кінокартини.