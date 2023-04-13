Камалія розлучається з чоловіком-мільярдером після 20 років шлюбу

За словами співачки, вона з Захуром працювала над проблемами у стосунках протягом останнього року

Українська співачка Камалія (справжнє ім'я Наталя, в дівоцтві Шмаренкова) шокувала своїх шанувальників новиною про те, що після 20 років шлюбу розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Тепер 45-річна зірка буде холостячкою з двома доньками.

Про те, що пара планує розійтись різними шляхами в житті, Камалія повідомила в Інстаграмі. "Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами", — написала співачка в соцмережі.

За словами виконавиці, вона з Захуром працювала над проблемами у стосунках протягом останнього року, але подружжя дійшло висновку, що хоч вони і люблять один одного, все ж вони більше не будуть партнерами у шлюбі. При цьому Камалія і Захур залишаються партнерами у вихованні дітей — спільних дочок Арабелли та Мірабели.

Нагадаємо, що з британсько-українським мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром Камалія одружилась у 2003 році. У вересні 2013 року співачка народила двійню.

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