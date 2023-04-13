Не Бардашем єдиним: Wellboy зі скандалом розірвав контракт з продюсером, а той згадав про алкоголізм і погрожує судом

Продюсер Євген Тріплов не став відмовчуватись

Відомий український співак Wellboy повідомив в соцмережі, що розриває співпрацю з музичним лейблом Papa music, і своїм продюсером Євгеном Тріпловим. Той, своєю чергою, хоче розбиратися з 22-річним виконавцем у суді. Раніше у Papa music об'єдналися артисти, які колись були підопічними зрадника і путініста Юрія Бардаша.

Скандал з Wellboy і Papa music

"Друзі всім привіт, як ви? Я особисто заморивсь, хачю любві тупію і хочу вам повідомити, що я перестаю співпрацювати з Papa music. Я буду працювати сам, важко сказати чи будуть хіти чи не будуть, чи будуть гарні кліпи чи ні, але будь які зміни це на краще", — повідомив в Інстаграмі Wellboy. На цю заяву виконавця швидко відреагував продюсер центру Євген Тріплов.

Він звернувся до підписників в соцмережі і заявив, що Wellboy "переманила" до себе директорка артиста Марта Останкова, яку звільнили рік тому начебто за "алкоголізм і фінансові махінації".

"Марта людина мстива. Накрутила Антона і його маму. Люди вклали в Антона більше 200 тисяч доларів, працювали з ним два роки, зробили всі його хіти, його зробили, як артиста. І тепер, коли можна повертати інвестиції, Марта сказала Антону "Давай ми не будемо ні з ким ділитися". Але ми будемо все це вирішувати у юридичній площині і подивимося хто правий", — сказав Тріплов у відеозверненні.

Сама Марта Останкова, повідомляє 24tv.ua, заявила, що Тріплов "завжди каже неправду". Вона заявила, що не дозволить ображати себе й Антона. Сам 22-річний співак заявив, що зараз усі поводяться як діти.

Реакція мережі на скандал Wellboy і Papa music

"Ох і збираються хмари у шоубізнесі. Спочатку розірвання стосунків з основним продюсером Бардашем, тепер і з музичним. Сам співак влучно підмітив, важко сказати "чи будуть хіти і красиві кліпи". Проте однозначно легко сказати, що історія тільки розпочинається… Тріплов каже, що питання будуть вирішувати через суд, бо є контракт. По ходу у когось скоро будуть нозі босі", — жартують у Телеграм-каналі "Культурна Прачечна".

Нагадаємо, що з 2021 року продюсером Wellboy був Юрій Бардаш, який після початку повномасштабного вторгнення порівняв Україну з нацистською Німеччиною і переїхав до країни-агресорки росії. Wellboy розірвав співпрацю з ним та у грудні 2022 року став співпрацювати з Papa music — лейблом, що створила команда, яка раніше працювала з Бардашем.