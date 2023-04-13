Не Бардашем единым: Wellboy со скандалом расторг контракт с продюсером, а тот вспомнил об алкоголизме и угрожает судом

Продюсер Евгений Триплов не стал отмалчиваться

Известный украинский певец Wellboy сообщил в соцсети, что разрывает сотрудничество с музыкальным лейблом Papa music, и своим продюсером Евгением Трипловым. Тот, в свою очередь, хочет разбираться с 22-летним исполнителем в суде. Ранее в Papa music объединились артисты, когда-то подопечные предателя и путиниста Юрия Бардаша.

Скандал с Wellboy и Papa music

"Друзья всем привет, как вы? Я лично уморился, хочу любви тупею и хочу вам сообщить, что я перестаю сотрудничать с Papa music. Я буду работать сам, трудно сказать будут ли хиты или не будут, будут ли хорошие клипы или нет, но любые изменения это к лучшему", — сообщил в Инстаграме Wellboy. На это заявление исполнителя быстро отреагировал продюсер центра Евгений Триплов.

Он обратился к подписчикам в соцсети и заявил, что Wellboy "переманила" к себе директор артиста Марта Останкова, которую уволили год назад якобы за "алкоголизм и финансовые махинации".

"Марта человек мстительный. Накрутила Антона и его маму. Люди вложили в Антона более 200 тысяч долларов, работали с ним два года, сделали все его хиты, его сделали, как артиста. И теперь, когда можно возвращать инвестиции, Марта сказала Антону "Давай мы не будем ни с кем делиться". Но мы будем все это решать в юридической плоскости и посмотрим кто прав", – сказал Триплов в видеообращении.

Сама Марта Останкова, сообщает 24tv.ua, заявила, что Триплов "всегда говорит неправду". Она заявила, что не позволит обижать себя и Антона. Сам 22-летний певец заявил, что сейчас все ведут себя как дети.

Реакция сети на скандал Wellboy и Papa music

"Ох и собираются тучи в шоу-бизнесе. Сначала расторжение отношений с основным продюсером Бардашем, теперь и с музыкальным. Сам певец метко подметил, трудно сказать "будут ли хиты и красивые клипы". Однако однозначно легко сказать, что история только начинается… Триплов говорит, что вопросы будут решать через суд, потому что есть контракт. По ходу у кого-то скоро будут нозі босі", — шутят в Телеграм-канале "Культурна Прачечна".

Напомним, что с 2021 года продюсером Wellboy был Юрий Бардаш, после начала полномасштабного вторжения сравнивший Украину с нацистской Германией и переехавший в страну-агрессоршу россию. Wellboy разорвал сотрудничество с ним и в декабре 2022 года стал сотрудничать с Papa music — лейблом, созданным ранее работавшей с Бардашем командой.