"Больная тема для меня": Остапчук заговорил о детях, будучи в отношениях с 22-летней девушкой (фото)

У ведущего уже есть дочь Эмилия и сын Эван от первого брака

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как относится к появлению детей в новых отношениях. Напомним, что 38-летний шоумен вместе с (на 16 лет младшей) блогершей Екатериной Полтавской.

Звезда ответил на вопрос своих подписчиков в Инстаграме, планирует ли он еще раз стать отцом. "У моих родителей нас трое, при чем я с сестрой — двойняшки. Да, люблю, когда много деток в семье", — отписал Остапчук.

Также телеведущий последовал примеру своих коллег — Анатолия Анатолича и Тимура Мирошниченко, которые являются многодетными отцами. Последний, кстати, планирует усыновить ребенка с супругой Инной Рудник.

Впрочем, шоумен очень скучает по своим детям от первого брака. "Мне очень жаль, что мои Эван и Эмилька очень далеко сейчас. Больная тема для меня", — признался Владимир Остапчук.

Остапчук вместе с детьми на съемках в прошлом сезоне шоу "Маска"

Напомним, что шоумен дважды разведен. В 2019 году он разошелся с Еленой Войченко, официальные отношения с которой длились около 12 лет, а в 2020-м женился на Кристине Горняк, но этот брак также был недолгим — уже через 2 года пара развелась. У ведущего есть дочь и сын от первой жены: сын Эван и дочь Эмилия. В настоящее время Елена Войченко с детьми находится в Канаде.