Рус

Настя Каменських набрала зайву вагу і "засвітила" складочку на животі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська співачка Настя Каменських Новина оновлена 10 лютого 2023, 09:40
Українська співачка Настя Каменських. Фото instagram.com/kamenskux

35-річна артистка показала, як виглядає зараз

Українська співачка Настя Каменських знову зіткнулася із зайвою вагою. 35-річна артистка зізналася, що, як і більшість людей через війну, випала з режиму.

Виконавиця розповіла, що зараз намагається повернутися до фізичних вправ, оскільки це допомагає триматися у важкі часи. Цим Каменських поділилася у сторіс Інстаграму, відповідаючи на запитання шанувальників про тренування зірки.

"Як і багато людей зараз, я дуже випала з режиму, набрала зайву вагу. Але зараз намагаюся повертатися до активних занять, це дуже допомагає триматися", — заявила співачка.

Настя Каменських

Також Каменських опублікувала декілька кадрів, на яких вона позує у студії звукозапису. На них видно, як за білою футболкою співачки видніється животик зі складочками.

Настя Каменських
Настя Каменських

Нагадаємо, що вперше про зайву вагу відомої виконавиці почали говорити після того, як та повернулася з Іспанії, де Каменських із Потапом перебувала під час активних бойових дій на півночі України. Після того, як ЗСУ звільнили Київську область, зірки повернулися, але й то ненадовго. Останні місяці співачка була у Лондоні, а зараз планує тур українськими містами.

Також шанувальники Каменських та Потапа заговорили про їхнє розставання. Пара довгий час не з’являлася разом на публіці, а саму співачку почали бачити без обручки на пальці. Проте нещодавно зірковому подружжю вдалося ненадовго розвіяти чутки про розлучення, з’явившись разом на одному заході.

Теги:
#Зайва вага #Настя Каменських