Настя Каменських набрала зайву вагу і "засвітила" складочку на животі (фото)

35-річна артистка показала, як виглядає зараз

Українська співачка Настя Каменських знову зіткнулася із зайвою вагою. 35-річна артистка зізналася, що, як і більшість людей через війну, випала з режиму.

Виконавиця розповіла, що зараз намагається повернутися до фізичних вправ, оскільки це допомагає триматися у важкі часи. Цим Каменських поділилася у сторіс Інстаграму, відповідаючи на запитання шанувальників про тренування зірки.

"Як і багато людей зараз, я дуже випала з режиму, набрала зайву вагу. Але зараз намагаюся повертатися до активних занять, це дуже допомагає триматися", — заявила співачка.

Також Каменських опублікувала декілька кадрів, на яких вона позує у студії звукозапису. На них видно, як за білою футболкою співачки видніється животик зі складочками.

Нагадаємо, що вперше про зайву вагу відомої виконавиці почали говорити після того, як та повернулася з Іспанії, де Каменських із Потапом перебувала під час активних бойових дій на півночі України. Після того, як ЗСУ звільнили Київську область, зірки повернулися, але й то ненадовго. Останні місяці співачка була у Лондоні, а зараз планує тур українськими містами.

Також шанувальники Каменських та Потапа заговорили про їхнє розставання. Пара довгий час не з’являлася разом на публіці, а саму співачку почали бачити без обручки на пальці. Проте нещодавно зірковому подружжю вдалося ненадовго розвіяти чутки про розлучення, з’явившись разом на одному заході.