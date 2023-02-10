Настя Каменских набрала лишний вес и "засветила" складочку на животе (фото)

35-летняя артистка показала, как выглядит на данный момент

Украинская певица Настя Каменских снова столкнулась с лишним весом. 35-летняя артистка призналась, что, как и большинство людей из-за войны выпала из режима.

Исполнительница рассказала, что сейчас пытается вернуться к физическим упражнениям, так как это помогает держаться в тяжелые времена. Этим Каменских поделилась в сторис Инстаграма, отвечая на вопрос поклонников о тренировках звезды.

"Как и много людей сейчас, я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но сейчас пытаюсь возвращаться к активным занятиям, это очень помогает держаться", — заявила певица.

Также Каменских опубликовала пару кадров, на которых она позирует в студии звукозаписи. На них видно, как за белой футболкой певицы виднеется животик со складочками.

Напомним, что впервые о лишнем весе известной исполнительницы начали говорить после того, как та вернулась с Испании, где Каменских с Потапом находилась во время активных боевых действий на севере Украины. После того как ВСУ освободили Киевскую область, звезды вернулись, но и то ненадолго. Последние месяцы певица была в Лондоне, а сейчас планирует тур по украинским городам.

Также поклонники Каменских и Потапа заговорили об их расставании. Пара долгое время не появлялась вместе на публике, а саму певицу начали видеть без обручального кольца на пальце. Однако недавно звездным супругам удалось ненадолго развеяли слухи о расставании, появившись вместе на одном мероприятии.