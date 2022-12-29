"Почему Настя везде одна?": Каменских новыми фото вызвала слухи о расставании с Потапом

Фанаты не перестают задавать вопросы звездной паре

Певица Настя Каменских, вернувшаяся в Украину из Испании и снова улетевшая за границу, снова подогрела слухи о своем расставании с украинским рэпером и продюсером Алексеем Потапенко.

35-летняя исполнительница выложила из Лондона новый пост в Инстаграме, в котором поразмыслила об изменениях украинцев за время войны с российским агрессором. Но не только это привлекло внимание поклонников к Каменских.

Звезда снова поделилась фото, где она одна и без своего мужа. Сама пара никак не комментирует слухи о разрыве отношений, однако и не опровергает их.

"Почему Настя везде одна? Где Потап? Они больше не вместе чтоль???", "Настя где Потап ?", — спрашивают подписчики Настю.

Интересно, что на снимке, который на днях обнародовала Каменских в соцсети, на ее руке не было видно кольца.

Однако на днях звездным супругам удалось ненадолго развеяли слухи о расставании. Артисты побывали на рождественской вечеринке своей подруги, бизнесвумен Кристины Хроновской. Каменских нежно обнимала мужа за плечи и всячески уделяла ему знаки внимания.

Напомним, что незадолго до полномасштабного вторжения Каменских с мужем улетела отдыхать за границу, за что потом звездные супруги получили волну критики.

Сам Потап попал в еще больший скандал. Мужчина пытался оправдаться за свои слова о наличии у него контракта с терробороной ВСУ. Впрочем, как объяснили представители ТрО, это не совсем соответствует реальности.

А певица Анастасия Приходько и вовсе назвала Потапа лицемером. Артистка не поверила, что ее коллега действительно записывался в тероборону, и считает, что репер вернулся домой только потому, что у него начались съемки в одном из шоу.