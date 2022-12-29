"Чому Настя всюди одна?": Каменських новими фото викликала чутки про розставання з Потапом

Фанати не перестають ставити питання зірковій парі

Співачка Настя Каменських, яка повернулася в Україну з Іспанії і знову відлетіла за кордон, знову підігріла чутки про своє розставання з українським репером та продюсером Олексієм Потапенком.

35-річна виконавиця виклала з Лондона новий пост в Інстаграмі, в якому поміркувала про зміни українців під час війни з російським агресором. Але не лише це привернуло увагу шанувальників до Каменських.

Зірка знову поділилася фото, де вона одна і без свого чоловіка. Сама пара ніяк не коментує чутки про розрив стосунків, але й не спростовує їх.

"Чому Настя скрізь одна? Де Потап? Вони більше не разом чи що???", "Настя де Потап?", — запитують підписники Настю.

Цікаво, що на знімку, який днями оприлюднила Каменських у соцмережі, на її руці не було видно обручки.

Однак днями зірковому подружжю вдалося ненадовго розвіяти чутки про розставання. Артисти побували на різдвяній вечірці своєї подруги, бізнеследі Христини Хронівської. Каменських ніжно обіймала чоловіка за плечі та всіляко приділяла йому знаки уваги.

Нагадаємо, що незадовго до повномасштабного вторгнення Каменських з чоловіком відлетіла відпочивати за кордон, за що потім зіркове подружжя отримало хвилю критики.

Сам Потап потрапив у ще більший скандал. Чоловік намагався виправдатися за свої слова про наявність у нього контракту з теробороною ЗСУ. Втім, як пояснили представники ТРО, це не зовсім відповідає реальності.

А співачка Анастасія Приходько взагалі назвала Потапа лицеміром. Артистка не повірила, що її колега справді записувався в тероборону, і вважає, що репер повернувся додому лише тому, що в нього почалися зйомки в одному із шоу.