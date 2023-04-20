Настя Каменских сильно располнела: фигура певицы на свежем видео удивила сеть

35-летняя артистка старается прийти в форму

Популярная украинская певица Настя Каменских продемонстрировала свою фигуру в новом видео. 35-летняя артистка сильно поправилась с начала полномасштабного вторжения.

В новом видео в своем Инстаграме Каменских "засветила" пышные формы, снимаясь для одного украинского модного бренда. Добавим, что с четверга, 20 апреля, исполнительница отправилась в свой музыкальный тур по городам Украине под названием "Я — Україна", который был перенесен на несколько недель из-за проблем со здоровьем Каменских — она потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях.

"До встречи в вашем городе! Будем петь вместе и будем приближать Победу, потому что даже в такое время нас ничто не сломает. Мы свободны, едины и непобедимы!", — написала певица в соцсети.

Настя Каменских сейчас не носит обтягивающей одежды

Недавно Настя Каменских призналась, что, как и большинство людей из-за войны, выпала из режима. Сейчас артистка пытается вернуться к физическим упражнениям. Все же, преданные поклонники звезды пишут в комментариях, что она выглядит очень красивой и с новой фигурой ей так даже лучше.

Ранее "Телеграф" сообщал о слухах, которые окутали звездных супругов — Настю Каменских и Потапа. В сети пишут о разрыве пары, а причиной этого стали якобы постоянные измены рэпера с "малолетками", которым продюсер обещал блестящую карьеру в обмен на интим.