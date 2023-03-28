Каменских отменила концерты из-за серьезной болезни

Певица рассказала подробности о своем недуге

Украинская певица Настя Каменских (NK), изменившийся внешний вид которой обсуждали фаны, сообщила новость об отмене концертов. Причиной стало заболевание артистки, из-за которого она не может полноценно петь.

Об этом Каменских рассказала на своей странице в Instagram во вторник, 28 марта. Артистка разместила небольшой ролик, где все пояснила.

Так, Каменских тихим и хриплым голосом записала видеообращение. По ее словам, если она не займется проблемой со здоровьем сейчас, то есть риск вообще лишиться голоса.

"Я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое не позволяет моим связям полноценно функционировать. Мне необходимо срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если это не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда", — говорится в публикации певицы.

Из-за заболевания звезда вынуждена перенести концерты в рамках ее тура "Я – Украина" на несколько недель. Однако обещает порадовать поклонников на выступлении, как только восстановит связки.

Ранее сообщалось, что супруг Насти Каменских рэпер Потап попал под волну хейта из-за трека "Волонтеры". Украинцы, которые реально занимаются волонтерством и помогают армии, возмущены из-за некоторых строчек песни.