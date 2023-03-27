В россии потребовали "спрятать" запроданку Ани Лорак, обвинив в спонсировании ВСУ

Россияне пожаловались на Ани Лорак прокурорам

Певица Ани Лорак, которая молчит о российском полномасштабном нападении, попала в немилость в рф. Сначала против ее гастролей выступили краснодарские местные власти, теперь же на нее пожаловались прокурорам некие общественники "отцы россии".

Информацию об этом разместил Телеграм-канал Mash, сообщая, что певицу подозревают в материальной помощи украинской армии.

Так, общественная организация "отцы россии" потребовала от российского следственного комитета и генпрокуратуры отменить все концерты Ани Лорак в рамках ее тура по российским городам. Причина, по данным канала, что якобы она отправляла деньги россиян ВСУ.

Кроме того, недовольны россияне и выбором городов для гастролей, не считая столицу. Их смутило, что артистка намерена выступить лишь неподалеку украинской границы. В списке мест значатся Воронеж, Ростов и Краснодар.

"Общественники уже направили письма в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить и спрятать Куек (настоящая фамилия певицы) подальше. Чтобы та перестала негативно влиять на неокрепшие умы и не зарабатывала нал на российской аудитории", — говорится в сообщении канала.

Россияне просят прокуроров "спрятать" Ани Лорак

Напомним, после разговоров об отмене концертов Ани Лорак выдала огромный пост в соцсетях о "музыке вне политики". Правда, получила еще больший хейт. Там же она заявила, что никогда не оказывала военной помощи.