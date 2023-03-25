Предательницу Лорак кенселят в рф: россияне отказываются от концертов певицы из ее нового тура (фото)

Певице не удается усидеть на двух стульях — справедливо забанили в Украине, и "отменяют" в стране-агрессорше

Скандальная певица Ани Лорак, попавшая в список главных предателей Украины, планирует дать концерты в россии, а именно в четырех городах — Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Она думала, что ее будут ждать с распростертыми объятиями, но все вышло наоборот.

О том, что исполнительница, молчащая о войне на своей родине, запланировала музыкальный тур развлекать россиян, сообщает украинский блогер "Святий Агностик".

"Я надеюсь уже не осталось лиц, которые слушают или как-то, хоть совсем немного, защищают это существо?", — написал блогер в Твиттере. Стоимость билетов на концерты Лорак варьируется от 1500 рублей (730 грн) до 10000 рублей (4800 грн).

Но предательнице не рады даже путинисты. Как оказалось, россияне не хотят слушать Лорак, якобы имеющую антивоенную позицию. Так высказался за отмену концерта певицы мэр российского Краснодара евгений наумов.

"Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на (в — ред.) Украине власти, воюющей против нас", — написал депутат. Кто воюет против них — непонятно, но факт, что Ани Лорак не удается высидеть одним местом на два фронта.

Ранее мы сообщали, что в декабре 2022 года Ани Лорак окончательно отреклась от Украины. Несколькими месяцами ранее — в начале марта — ее отрекся от родного города. Из-за позиции известной певицы-предательницы в Черновцах решили убрать из местной Аллеи славы ее именную звезду.