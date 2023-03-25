"Не пропадать же деньгам": СТБ влип в скандал, спрятав лицо российского актера "дипфейком" в новом сериале (фото, видео)

СТБ сделал "пластическую операцию" актеру Дубравину, который много лет снимался в Украине, а теперь молчит о войне

Украинский телеканал СТБ, только недавно оскандалившийся возвращением во время войны шоу "Вагітна у 16", с помощью технологий "вырезал" российского актера Прохора Дубравина, молчащего о вторжении россии в Украину, из нового сериала "Останній лист коханого".

Это подметил украинский актер Петр Крылов, обратившийся к телеканалу в Фейсбуке. С помощью технологии дипфейка лицо героя Дубравина заменили лицом украинского актера Дмитрия Саранского.

"На самом деле это российский актер Прохор Дубравин, много лет снимавшийся в Украине, однако после вторжения ни словом не обмолвился о войне. И теперь на своей странице в соцсети он поздравляет россиян с днем победы. Неужели Прохор сделал пластическую операцию, чтобы появиться в украинском сериале? "Нет! "Пластическую операцию" ему сделал телеканал СТБ", — отметил в видеообращении Крылов.

Кроме этого, судя по движениям губ в трейлере, сериал сначала снимался на русском языке, после чего был переозвучен на украинский. Сам Дмитрий Саранский еще не ответил, знал ли он об использовании своего лица в сериале.

Прохор Дубравин и Дмитрий Саранский

В сети украинцы возмутились таким "креативным" решением телеканала. Комментарии пользователей Фейсбука говорят сами за себя: "Не пропадать же деньгам", "Национальный совет по телевидению и радиовещанию, вы слепые, немые, глухие?", "Й**нутое "СТБ"! ! Что там "Нацсовет по телевидению"? Спит?".

Напомним, что в январе телеканал СТБ анонсировал премьеру шоу "Вагітна у 16" на февраль 2023 года, но столкнулся с большим количеством критики в свой адрес. В сети возмущались, что программа как минимум неуместна, когда в стране идет война, а многие украинские девушки были изнасилованы российскими оккупантами. В результате громкое осуждение общественности повлекло решение продюсеров не выпускать передачу в эфир.