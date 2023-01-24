"Охрана, отмена!": премьеру шоу "Беременна в 16" перенесли после громкого осуждения общественности

СТБ отозвал анонс скандальной передачи после реакции в сети

Телеканал СТБ анонсировал премьеру шоу "Беременна в 16" на февраль 2023 года, но столкнулся с большим количеством критики в свой адрес. В сети возмущались, что программа как минимум не уместна, когда в стране продолжается война, а многие украинские девочки были изнасилованы российскими оккупантами. В результате громкое осуждение общественности привело к решению продюсеров не выпускать передачу в эфир.

Как сообщила пресс-служба СТБ в комментарии изданию "Детектор медиа", телеканал переносит показ проекта "Беременна в 16". Анонс о премьере программы был сделан в социальных сетях СТБ 17 января, но уже эти объявления удалены. Планировалось презентовать передачу 5 февраля.

В СТБ заявили, что проект "Беременна в 16" был создан в 2021 году и "направлен на сохранение внимания общества к проблемам подростковой беременности". Там отметили, что изменили формат программы, чтобы усилить социальную миссии проекта и помогать таким семьям как до, так и после рождения ребенка.

Вместе с тем, после огласки в сети телеканал заговорил о чувствительность тематики.

"С пониманием чувствительности контекста военного времени и влияния преступлений российской армии телеканал СТБ принял решение о переносе показа проекта", — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Как сообщал ранее "Телеграф", украинцы активно обсуждали анонс шоу "Беременна в 16" и возмущались решением СТБ транслировать передачи в разгар российско-украинской войны. Вместо этого телеканалу предложили варианты программ, которые бы точно пришлись по вкусу зрителям. К примеру, "Моя одноклассница — коллаборантка" и "Разминирование ведут экстрасенсы".