"Как можно быть такими мерзкими": сеть возмущена возвращением на телеэкраны проекта "Беременная в 16"

Премьера нового сезона запланирована на 5 февраля

Пока в Украине идет полномасштабная война, на телеэкраны один за другим возвращаются самые обычные довоенные проекты. На днях, например, завершился 12-й сезон шоу "Холостяк", а буквально через несколько недель украинцы смогут увидеть новый сезон передачи "Беременная в 16".

О премьере на своей странице в Instagram сообщает телеканал "СТБ". Более того, этот проект там называют "культовым".

С этим утверждением большинство комментаторов не согласны. Под сообщением собралось более двухсот комментариев и преимущественно люди акцентируют внимание на том, что во время войны такие проекты — совершенно неуместны.

Обратила внимание на этот анонс и журналист Марина Шашкова. На ее странице в Facebook накануне появился такой пост:

"Сегодня у меня произошел еще один шок. Узнала, что телеканал СТБ в феврале возвращает свое "грандиозное шоу" — беременна в 16. И я не могу себе объяснить, почему СТБ вообще решился это пускать в эфир. На фоне того, что у нас война, что русские на оккупированных территориях насилуют женщин, мужчин, детей, подростков (!!!), что уже задокументировано много историй об изнасилованных девушек российскими военными, которые забеременели, что уже есть истории девушек, которых насиловали по несколько россиян., психика. Для них "беременная в 16" не так уж весело, как для СТБ".

Комментарии под этим постом практически не отличаются от тех, которые украинцы оставляют на странице телеканала. Такой контент в военное время люди не считают своевременным и необходимым.

Ранее мы рассказывали, как участники шоу "Холостяк" раскрутились в Instagram за время проекта. У некоторых девушек количество подписчиков выросло в 20 раз.