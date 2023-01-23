Вместо "Беременна в 16": СТБ предложили список шоу, которые смотрели бы все

Среди вариантов "Моя одноклассница — коллаборантка" и "Разминирование ведут экстрасенсы"

Много негодования и критики вызвал запуск шоу "Беременная в 16" на СТБ, — украинцы считают, что во время войны такие программы не актуальны. Вместо этого они предложили в соцсетях несколько вариантов шоу, которые точно смотрели бы зрители в это непростое время.

Шуточное видео об этом опубликовала на своем канале в TikTok пользователь с ником @he_helga.

Она рассказала, что мечтала бы увидеть на СТБ такие шоу как "Донатят все", "Моя одноклассница — коллаборантка", "Любимая, мы убиваем р**ню", "Меняю жену на табак и люльку".

По ее мнению, такие шоу могли бы стать актуальной заменой программ "Танцуют все", "Любимая, мы убиваем детей", "Меняю жену" и других.

Стоит заметить, что в комментариях украинцы согласились, что хотели бы посмотреть такие шоу, и предложили еще свои варианты: "Разминирование ведут экстрасенсы", "Танцы с козаками".

Напомним, ранее в сети также в шутку предположили, какие голливудские актеры могли бы сыграть в шоу о событиях в Украине, — некоторые роли Вас могут удивить.