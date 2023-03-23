"Все на фронт": видеоанонс с загадочной фразой о "точке отсчета" наделал шума в москве

Пассажирам московского метро передали еще один сигнал

В четверг, 23 марта, российские паблики начали активно распространять видеозапись якобы из метро в российской москве. На кадрах рекламного ролика снят анонс каких-то событий, которые станут "точкой отсчета". Кроме того, подобную рекламу здешние жители заметили и на некоторых уличных билбордах.

Позже в российском департаменте и рекламе эта информация была фейком. Об этом, ссылаясь на собственные источники, написал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Данные о том, что на уличных билбордах и экранах в метро москвы якобы транслируется реклама, анонсирующая какое-то событие 23 марта, являются фейковыми", — говорится в сообщении.

В Сети пользователи активно обсуждают видеоанонс и высказывают свои предположения по поводу того, чего все же ждать россиянам и что именно стоит за фразой "точка отсчета". В основном их комментарии носят саркастический характер.

Ранее "Телеграф" сообщал, как после ночной "бавовны" в Крыму, жителей полуострова призвали эвакуироваться. Соответствующее сообщение здешние жители слышали по радио.