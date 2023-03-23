"Усі на фронт": відеоанонс із загадковою фразою про "точку відліку" наробив галасу у москві

Пасажирам московського метро передали ще один сигнал

У четвер, 23 березня, російські пабліки почали активно ширити відеозапис нібито з метро у російській москві. На кадрах рекламного ролика зафільмований анонс якихось подій, які стануть "точкою відліку". Крім того, подібну рекламу тутешні жителі помітили й на деяких вуличних білбордах.

Пізніше у російському департаменті ЗМІ та реклами цю інформацію фейком. Про це, посилаючись на власні джерела, написав Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Дані про те, що на вуличних білбордах та екранах у метро москви нібито транслюється реклама, яка анонсує якусь подію 23 березня, є фейковими", — йдеться у дописі.

У Мережі користувачі активно обговорюють відеоанонс і висловлюють свої припущення щодо того, чого все ж чекати росіянам і що саме стоїть за фразою "точка відліку". Здебільшого їх коментарі мають саркастичний характер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як після нічної "бавовни" у Криму, жителів півострова закликали евакуюватися. Відповідне повідомлення тутешні жителі чули по радіо.