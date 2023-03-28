Каменських скасувала концерти через серйозну хворобу

Співачка розповіла подробиці про свою недугу

Українська співачка Настя Каменських (NK), зміни у зовнішньому вигляді якої обговорювали фани, повідомила новину про відміну концертів. Причиною стало захворювання артистки, через яке вона не може повноцінно співати.

Про це Каменських розповіла на своїй сторінці у Instagram у вівторок, 28 березня. Артистка розмістила невеликий ролик, де все пояснила.

Так, Каменських тихим і хрипким голосом записала відеозвернення. За її словами, якщо вона не займеться проблемою зі здоров’ям зараз, то є ризик взагалі лишитися без голосу.

"Я втратила голос через новоутворення у голосових зв‘язках, яке наразі не дозволяє моїм звязкам повноцінно функціонувати. Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди", — йдеться у публікації співачки.

Через захворювання зірка змушена перенести концерти у рамках її туру "Я – Україна" на кілька тижнів. Проте обіцяє порадувати шанувальників на виступі, щойно відновить зв’язки.

Раніше повідомлялося, що чоловік Насті Каменських репер Потап потрапив під хвилю хейту через трек "Волонтери". Українці, які реально займаються волонтерством та допомагають армії, обурені через деякі рядки пісні.