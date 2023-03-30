Бросила из-за измен: в сети сообщили о разрыве Каменских и Потапа

О том, как обстоят дела в жизни певицы, рассказал ее друг

Украинская певица Настя Каменских рассталась с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко).

Об этом сообщает Телеграм-канал Harley Quinn, ссылаясь на слова, как пишут, друга 35-летней исполнительницы. Отмечается, что причиной разрыва отношений звездной пары стали постоянные измены Потапа с "малолетками", которым продюсер обещал блестящую карьеру в обмен на интим.

"История повторяется, Лёша опять запал на малолетку. Нанял на работу и склонял к интиму, обещая блестящую карьеру. Настя же настроена на семью, с детьми не складывалось, стали доходить слухи. Сейчас они не живут вместе. Она осталась в особняке по соседству с кумовьями Осадчей и Горбуновым. Она явно переживает. Потеряла голос на фоне стресса, отменила тур", — говорится в сообщении.

Напомним, что на днях Настя Каменских действительно сообщила своим поклонникам о проблемах со здоровьем. Она заявила, что потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях. Из-за этого 35-летняя артистка была вынуждена перенести концерты в рамках ее тура "Я – Україна" на несколько недель.

Ранее "Телеграф" сообщал, что незадолго до полномасштабного вторжения Каменских с Потапом улетела отдыхать за границу, за что потом звездные супруги получили волну критики.

Сам Потап попал в еще больший скандал. Мужчина пытался оправдаться за свои слова о наличии у него контракта с терробороной ВСУ. Впрочем, как объяснили представители ТрО, это не совсем соответствует реальности. Позже рэпера захейтили за песню про волонтеров.