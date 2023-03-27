"От судьбы не уйдешь": Ирину Билык заподозрили в романе с бывшим (фото)

52-летней певице приписывают возобновление отношений с Коляденко

Народная артистка Украины Ирина Билык очень долго молчала о своем семейном положении. 52-летняя исполнительница не делится своим личным даже с самыми преданными поклонниками, однако последние публикации артистки в соцсетях дают повод ее подписчикам думать о ее воссоединении с бывшим мужем.

Так, на странице в Инстаграме звезды украинского шоу-бизнеса за последние дни были опубликованы совместное фото и видео с украинским хореографом, певцом и актером Дмитрием Коляденко. Пара была вместе с 2003 по 2006 год.

21 марта Ирина Билык выложила фото с экс-возлюбленным, на котором они обнимаются в ярких свитшотах. "Друзья имеем к вам вопрос: А кого вы обнимаете (или хотели бы обнять) утром?", — спросила тогда у своих фолловеров исполнительница.

Через несколько дней после Билык опубликовала видео с Коляденко, на котором хореограф мыло кормит певицу виноградом. "Ану признавайтесь, кто кому в вашей семье готовит завтрак?", — снова спросила звезда у своих фанатов в соцсети.

Такие милые и дружеские проявления пары друг к другу натолкнули их поклонников думать, что между бывшими есть романтические отношения. Но никаких подтверждений от звезд об их воссоединении не поступало.

"Радуюсь, когда вижу вас, Ирина вместе с Дмитрием! Вы очень хорошая пара и оставайтесь так вместе надолго", "Вы так хороши, и вместе! Бог правильно парует! Вы одно целое", "Ну Слава Богу вот из всех избранников, почему-то я только Дмитрия воспринимала", — шутят в комментариях.

Ранее Ирина Билык высмеяла мужа певицы Наталии Королевой — Тарзана, призывающего убивать украинцев и поддерживающего агрессивную политику путина. Вместе с мамой предательницы Украины, Ларисой Порывай, украинская исполнительница назвала Тарзана "г*вном".