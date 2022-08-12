"Ваш зять - г*вно": Ирина Билык вместе с мамой Наташи Королевой высмеяли Тарзана

Артистка не стала скрывать своих искренних чувств к Тарзану.

Популярная украинская певица Ирина Билык — одна из тех знаменитостей, которая всегда говорит то, что думает, не скрывая своего истинного отношения к людям. В очередной раз она это доказала во время своего концерта в Майями, куда она отправилась с благотворительным туром в поддержку Украины. Заметив в зале маму певицы Наташи Королевой, которая являясь киевлянкой молчит о войне в Украине, Ларису Порывай она позвала ее на сцену. А после вместе с ней обсудила ее зятя — стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), который с 24 февраля активно поддерживает путина.

Об этом рассказал шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в Инстаграм, опубликовав вместе со своей реакцией и видео с концерта Ирины Билык. Народная артистка Украины приобняла маму Наташи Королевой, и произнесла в микрофон: "Ваш зять оказался г*вном!".

Стоит отметить, что Лариса Порывай и сама не отрицала этого факта, поддержав артистку одобрительным кивком и жестом "класс". Стоит отметить, что мама Наташи Королевой пришла на концерт Билык в наряде в цвет украинского флага — в желтом платье и голубом платке на шее.

Отметим, что ранее в сети появилась информация, что Королева и Тарзан разводятся. Такой слух пустил Николай Басков, назвав певицу "разведенкой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оккупанты в Мариуполе поразили новым актом цинизма. Захватчики сами для себе устроили рок-концерт, и не где-нибудь, а на руинах разрушенной "Азовстали", где погибло очень много людей.