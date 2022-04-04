Укр

"Её уже не вылечить. Просто у*бище": Гордон жестко высказался об артистке из Украины из-за концерта в рф (видео 18+)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Гордон и Наташа Королева Новость обновлена 04 апреля 2022, 17:13
Дмитрий Гордон и Наташа Королева

Он так же "проехался" по российским знаменитостям, поддерживающим военную агрессию против Украины

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон раскритиковал певицу Наташу Королеву, которая много лет живет и работает на территории российской федерации и умалчивает войну россии с Украиной.

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Об этом он заявил во время очередного телемарафона на одном из украинских телеканалов и назвал певицу, которая является уроженкой города Киева, "настоящим у*бищем" с "неизлечимой головой". Кроме того, он добавил, что в россии таких звезд несметное количество.

По словам Гордона, он уже давно смирился с тем, что Королева, которая родилась в украинской столице и раньше проживала с ним в одном из районов города Киева и даже училась в одной школе, все время молчит о войне в Украине. Однако то, что в такое время она успевает анонсировать на своей странице в соцсети концерт в российском Урюпинске, назвал "перебором".

"Это анекдот. То есть здесь детей убивают, насилуют детей в Буче. А ты, бл*ть, пишешь, что у тебя концерт в Урюпинске. У*бище, просто у*бище! Ты же украинка, как ты можешь?", – подчеркнул он.

Напоследок журналист добавил, что у людей в россии "больные головы" и им уж точно ничем не помочь, да он и не собирается.

Обратите внимание, что на видео 18+ присутствует ненормативная лексика!

Видео интервью с Дмитрием Гордоном

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский журналист Дмитрий Гордон, похваставшийся тем, что в россии на него открыли уголовное производство по жесткому осуждению военной агрессии против Украины.

Теги:
#Россия #Война #Гордон #Наташа Королева
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