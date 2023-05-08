Перше спільне фото на фоні чуток про розставання: Каменських і Потап розчулили фанів

8 квітня Потап святкує своє 42-річчя

Українська співачка Настя Каменських, яка погладшала, поділилась зі своїми шанувальниками в соціальній мережі спільним фото зі своїм зірковим чоловіком Олексієм Потапенком (Потапом). Саме 8 квітня відомому реперу і музичному продюсеру виповнюється 42 роки.

На сторінці в Інстаграмі виконавиці цього дня з'явився пост зі зворушливим знімком з Потапом, про розрив з яким пишуть у мережі. Причиною цього стали нібито постійні зради репера з "малолітками", яким продюсер обіцяв блискучу кар’єру в обмін на інтим.

"Що б не сталося у цьому Всесвіті чи у якомусь іншому! — я з тобою, Потапе. Кохаю", — привітала з днем народження коханого Каменських. У відповідь Потап відправив у коментарях три червоні сердечка.

8 квітня Потапу виповнюється 42 роки

У коментарях шанувальники виконавців наголосили, що Потап і Настя — найкрасивіша пара українського шоубізнесу, а також зазначили, що вони повертають віру у справжнє кохання, дарують радість і надію.

Нагадаємо, що 4 травня Настя Каменських відсвяткувала своє 36-річчя прямо на сцені у місті Черкаси. Потап привітав свою кохану не лише у соцмережі, а й публічно по відеозв’язку.