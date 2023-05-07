"Время и Стекло" возз'єднались: популярний колись дует порадував фанатів (фото)

Дорофеєва і Позитив зустрілись на одній сцені в Лос-Анджелесі

Українська співачка Надя Дорофеєва порадувала шанувальників спільним знімком зі своїх колишнім колегою, репером і автором пісень Олексієм Завгороднім, який виступає під сценічним псевдонімом "Позитив". Саме з ним Дорофеєва була у складі популярного гурту "Время и Стекло", яка розпалась у 2020 році.

В суботу, 6 травня, співачка опублікувала в Інстаграмі фото з Позитивом, а у сторіс соцмережі виклала кадри зі спільного виступу з музикантом. Відомо, що під час американського туру на сцені в Лос-Анджелесі співаки виконали свої старі хіти.

"Стартував Амерікан тур, майже возз'єднання", — написала Надя в посту. Також кадрами зі спільного виступу поділився на своїй сторінці Позитив.

Відомо, що дует заспівав для фанатів гімн Україн — в цей момент на плечах співачки був український прапор.

В коментарях до посту Дорофеєвої підписники написали, що такого концерту вони чекають і в Україні, і подякували за настрій, адже їхні хіти не забудуться ніколи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український репер Позитив порадував своїх фанів потужним кліпом на пісню "Ничего личного", де артист матами дає зрозуміти росіянам, що насправді означає їхній "рускій мір".