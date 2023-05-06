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Жовто-блакитні кольори й особлива увага Олені Зеленській: як на коронації Чарльза ІІІ підтримали Україну (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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На коронацію були запрошені Олена Зеленська та Денис Шмигаль. Новина оновлена 06 травня 2023, 16:18
На коронацію були запрошені Олена Зеленська та Денис Шмигаль.. Фото Getty Images

Всі погляди на церемонії були прикуті до короля та королева, але про Україну в Лондоні теж не забули

У суботу, 6 травня 2023 року, у Лондоні відбулася коронація Чарльза ІІІ – короля Великобританії та Північної Ірландії й королівств Співдружності. Також титул королеви-консорт відтепер носить його дружина Камілла. Серед учасників історичної події представники багатьох країн, покликали навіть КНДР, звісно, були й українські представники.

Королівська родина вкотре висловила підтримку Україні у боротьбі з російським агресором. Навіть на церемонії коронації не обійшлося без кольорів українського прапора, а Олена Зеленська опинилася у центрі уваги. Докладніше про це розповідає "Телеграф".

Олена Зеленська та Денис Шмигаль на коронації Чарльза ІІІ

Україну на церемонії коронації представляли перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Як написала Зеленська на своїй сторінці в Instagram, для них честь бути у Вестмінстерському абатстві 6 травня 2023 року. Від імені всієї України перша леді бажає новоспеченому королівському подружжю успішного правління та процвітання країні. Також Зеленська дякує королю Чарльзу ІІІ за підтримку України у боротьбі з російським агресором.

"Наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Нехай саме вони стануть ознакою епохи Ваших Величностей і для Сполученого Королівства, і для нас", — йдеться у пості першої леді.

Українські представники прибули до Лондона напередодні церемонії, встигнувши провести кілька важливих зустрічей із членами королівської родини. Що приємно, на сторінці Букінгемського палацу в Instagram приділили особливу увагу Олені Зеленській – знімок із Чарльзом III та українською делегацією розміщений у галереї фотографій найпершим. У Вестмінстерському абатстві Зеленська посіла місце поряд із дружиною президента США Джілл Байден та її онукою.

Зустріч Чарльза III з Оленою Зеленською та Денисом Шмигалем
Зустріч Чарльза III із Зеленською та Шмигалем напередодні коронації

Жовто-блакитна кольорова гама на церемонії та вбраннях

Урочиста ситуація Вестмінстерського абатства не обійшлася без кольорів українського прапора. Найчастіше для подібних урочистостей декоратори використовують червону доріжку або залишають плитку на підлозі в будівлі не покритою. Цього ж разу можна побачити навколо трону килими синього та жовтого кольорів, до речі, крісла для членів королівської родини також обтягнуті тканиною синього кольору.

Коронація Чарльза ІІІ
Український прапор у "серці Вестмінстерського абатства". Фото: Getty Images

Промовисті вбрання у тонах українського прапора представили на церемонії 6 травня перша леді США Джилл Байден та її онука Фіннеган Байден. Перша вибрала вбрання у блакитному кольорі, друга віддала перевагу речам жовтого відтінку. Оскільки представниці родини Байденів з’явилися на коронації разом, то парний лук чітко нагадував прапор України. Ба більше, напередодні заходу Джилл Байден з’явилася у сукні із жовто-блакитними квітами. Фотографія першої леді США разом із Кейт Міддлтон та Оленою Зеленською красується на сторінці королівської родини в Instagram.

Джилл Байден та її онука Фіннеган Байден
Джилл Байден та її онука Фіннеган на коронації. Фото: Getty Images
Джилл Байден, Кейт Міддлтон та Олена Зеленська
Джилл Байден, Кейт Міддлтон та Олена Зеленська напередодні коронації. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що коронація старшого сина Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року, відбулася 6 травня 2023 року у Лондоні. Церемонія передбачала п’ять традиційних етапів, перш ніж Чарльзу III наділи корону.

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