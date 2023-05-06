Желто-голубые цвета и особое внимание Елене Зеленской: как на коронации Чарльза ІІІ поддержали Украину (фото)

Все взгляды на церемонии были прикованы к королю и королева, но об Украине в Лондоне тоже не забыли

В субботу, 6 мая 2023 года, в Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ – короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества. Также титул королевы-консорт отныне носит его супруга Камилла. Среди участников исторического события представители многих стран, позвали даже КНДР, конечно же, были и украинские представители.

Королевская семья в который раз выразила поддержку Украине в борьбе с российским агрессором. Даже на церемонии коронации не обошлось без цветов украинского флага, а Елена Зеленская оказалась в центре внимания. Подробнее об этом рассказывает "Телеграф".

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль на коронации Чарльза ІІІ

Украину на церемонии коронации представляли первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. Как написала Зеленская на своей странице в Instagram, для них честь присутствовать в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. От имени всей Украины первая леди желает новоиспеченной королевской чете успешного правления и процветания стране. Также Зеленская благодарит короля Чарльза ІІІ за поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

"У наших народов есть общие ценности: жизнь, свобода, демократия. Пусть они станут признаком эпохи Ваших Величеств и для Соединенного Королевства, и для нас", — говорится в посте первой леди.

Украинские представители прибыли в Лондон накануне церемонии, успев провести несколько важных встреч с членами королевской семьи. Что приятно, на странице Букингемского дворца в Instagram уделили особое внимание Елене Зеленской – снимок с Чарльзом III и украинской делегацией размещен в галерее фотографий самым первым. В Вестминстерском аббатстве Зеленская заняла место рядом с женой президента США Джилл Байден и ее внучкой.

Встреча Чарльза III с Зеленской и Шмыгалем накануне коронации

Желто-голубая цветовая гамма на церемонии и в нарядах

Торжественная обстановка Вестминстерского аббатства не обошлась без цветов украинского флага. Чаще всего для подобных торжеств декораторы используют красную дорожку или вовсе оставляют плитку на полу в здании не покрытой. В этот же раз можно увидеть вокруг трона ковры синего и желтого цветов, к слову, кресла для членов королевской семьи также обтянуты тканью синего цвета.

Украинский флаг в "сердце Вестминстерского аббатства". Фото: Getty Images

Красноречивые наряды в тонах украинского флага представили на церемонии 6 мая первая леди США Джилл Байден и ее внучка Финнеган Байден. Первая выбрала наряд в голубом цвета, вторая предпочла вещи желтого оттенка. Так как представительницы семьи Байденов появились на коронации вместе, то парный лук отчетливо напоминал флаг Украины. Более того, накануне мероприятия Джилл Байден появилась в платье с желто-голубыми цветами. Фотография первой леди США вместе с Кейт Миддлтон и Еленой Зеленской красуется на странице королевской семьи в Instagram.

Джилл Байден и ее внучка Финнеган на коронации. Фото: Getty Images

Джилл Байден, Кейт Миддлтон и Елена Зеленская накануне коронации. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что коронация старшего сына Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года, состоялась 6 мая 2023 года в Лондоне. Церемония предполагала пять традиционных этапов, прежде чем Чарльзу III надели корону.